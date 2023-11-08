ЦАХАЛ уничтожила более 130 туннелей ХАМАС в секторе Газа

На опубликованных на официальном сайте ЦАХАЛ видео демонстрируется, как тяжелая техника разрушает входы в туннельные шахты, которые боевики ХАМАС, по утверждению военных, используют для укрытия и содержания заложников. В заявлении израильской армии отмечается, что запасы питьевой воды и кислорода в туннелях свидетельствуют о планируемом длительном пребывании в них.

Военный эксперт Харель Хорев из Тель-Авивского университета заявил, что туннели ХАМАС простираются на десятки километров под землей. "Там расположены командные пункты, пункты управления и связи, а также площадки для пуска ракет", - отметил он в беседе с CNN.

Некоторые подземные укрытия боевиков забетонированы изнутри и снабжены электричеством. Входы в них могут располагаться в жилых домах или мечетях. В среднем их высота составляет два метра, ширина - один метр, но есть и туннели, приспособленные для проезда автомобилей, подчеркнул эксперт.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года ХАМАС, признанный в Евросоюзе и США террористической организацией, совершил масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.