Зеленский: У Украины есть план продолжения наступления

По словам Зеленского, украинская армия попытается показать результаты и достичь успехов и до конца текущего года. "Но мы теряем людей каждый день. Это не шоу и фильм. Мы не хотим удивить всех на свете. Но нам нужно для себя попытаться не потерять ни один день", - подчеркнул он и указал, что не может разглашать детали плана на 2024 год.

Украинский президент отметил медленное продвижение в перед в ряде районов на юге Украины, а также на востоке. "Я уверен, что мы добьемся успеха. Это сложно", - добавил он. При этом он упомянул целый ряд "неприятных сюрпризов", в частности, кризисы в зарубежных парламентах и медленное принятие решений иностранными союзниками. "Наши солдаты пришли на юг и увидели много минных полей, потому что мы ждали боеприпасов семь месяцев", - посетовал он.

"Формула мира - не догма"