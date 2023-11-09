В странах Балтии выходит в прокат один из самых ожидаемых фильмов года - "Мальчик и цапля" Хаяо Миядзаки

Кадр из фильма Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля", 2023 год. Лента выходит в прокат в Эстонии уже 22 декабря 2023 года Фото: Studio Ghibli / GKIDS / AP

Точное количество кинотеатров Эстонии, где можно будет увидеть новый фильм Миядзаки, пока не известно, но "определенная договоренность со многими кинотеатрами, в том числе с сетью кинотеатров, имеется", рассказал Rus.Postimees Алексей Бажин.

"Все-таки это крупный релиз, уже привлекающий рекордное количество зрителей в кинопрокате разных странах, и один из самых ожидаемых релизов в мире в этом году. Уверен, зрители стран Балтии будут не исключением", - говорит ответственный за прокат "Мальчика и цапли" в Эстонии.

На глупый вопрос о том, что можно сказать тем, кто не знаком с аниме Миядзаки, Алексей Бажин ответил терпеливо.

"Мало кто не слышал о Хаяо Миядзаки. Но если даже таковые есть, то нужно понимать, что живых гениев в кинематографе и анимации нынче не так много в мире. То, что Миядзаки гений доказывает простой вопрос - назовите кого-то, кто создал подобные по силе и творческому воздействию миры и послания? Таких нет, конечно же. А еще Миядзаки уже давно и очень далеко вышел за пределы такого явления, как аниме. При всем уважении к этому направлению, скажу так", - говорит киноэксперт.

Выход новой работы Хаяо Миядзаки в Эстонии, Латвии и Литве станет началом прокаты в Балтии других аниме фильмов.

"Не уверен насчет новинок, пока об этом рано говорить, хотя будем стараться развивать это направление, тем более мы уже имеем немалый опыт работы с японской анимацией. Есть уже определенные договоренности по закупке каталога работ студии Ghibli, а также культовых у поклонников работ Макото Синкая, еще одного популярного и прекрасного японского автора. Считаю, что эти фильмы давно заслужили максимального охвата в кинопрокате стран Балтии", - сказал Rus.Postimees представитель компании Artgene.