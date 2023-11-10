ЖИВИ ЛЕГКО!

Как происходит процедура желудочного баллона?
Желудочный баллон или система интрагастрального баллона находится в небольшой капсуле, которую пациенту необходимо проглотить, запивая водой.
Когда капсула попадает в желудок, делается первый рентгеновский снимок, чтобы убедиться в правильности ее расположения. Через тонкий катетер, прикрепленный к капсуле, баллон наполняется 550 мл физиологического раствора. Делается повторный рентген, чтобы убедиться в правильном расположении баллона, затем катетер отсоединяется, а баллон остается в желудке до 16 недель (время для каждого пациента индивидуально может отличаться). Вся процедура проводится под наблюдением врача и занимает приблизительно 30 минут.
Примерно через 16 недель баллон лопается и выводится из организма естественным путем через пищеварительный тракт. В 50 % случаев пациент не знает, в какой момент был выведен баллон.
В каких случаях рекомендуют желудочный баллон?
Процедуру с системой желудочного баллона рекомендуют пациентам с повышенной массой тела и ожирением, если индекс массы тела (ИМТ) выше 27 (ИМТ> 27).
Этот метод может быть очень полезен пациентам, которые своими силами смогли похудеть, например, со 130 до 100 килограммов, но затем процесс остановился, и требуется помощь.
Процедура желудочного баллона подходит также тем, кому сложно соблюдать строгую диету, есть проблемы с дисциплиной – с желудочным баллоном вес будет уменьшаться даже если человек не будет идеально соблюдать дисциплину. Разумеется, результат будет лучше, если соблюдать рекомендации и выполнять программу.
Каковы преимущества и выгоды желудочного баллона?