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ЖИВИ ЛЕГКО!

Как сбросить лишний вес с помощью желудочного баллона
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Фото: Пресс-фото

Лишний вес – враг качества жизни

Для многих людей стройная фигура тело кажется недостижимой вершиной, тогда как на самом деле все очень просто – нужно лишь есть меньше и здоровую пищу и регулярно заниматься спортом. Говоря более цинично – меньше есть и больше двигаться. Однако даже самые решительные попытки обрести тело своей мечты нередко заканчиваются неудачей – все килограммы, сброшенные во время мучительной диеты, возвращаются с избытком.

Лишний вес – это не только проблема эстетики тела, но и вопрос рисков многих заболеваний и проблем со здоровьем. Лишний вес и ожирение являются проблемой сами по себе, а также вызывают другие проблемы – если не сразу, то со временем. Это может быть сахарный диабет 2-го типа, различные сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с суставами, многие другие физические болезни и психоэмоциональные нарушения, вплоть до сильной депрессии. Поэтому качество жизни человека существенно снижается.

Фото: Пресс-фото

Борьба с лишним весом – непростой путь, она требует много ресурсов от самого человека, участие специалистов, но это определенно борьба, в которой можно победить. Наверное, нет ни одного человека с лишним весом или ожирением, который был бы этому рад и не хотел бы избавиться от лишних килограммов, поэтому во всем мире, особенно в последние десятилетия, разрабатываются новые методы, помогающие решить эту глобальную проблему.

Некоторые из них являются эффективными методами, что подтверждается проведенными исследованиями, однако важно не только избавиться от лишних килограммов, но и поддерживать новую желаемую массу тела в течение длительного времени.

Желудочный баллон – щадящий метод снижения веса

Уже много лет пациентам с повышенной массой тела и ожирением предлагают радикальные методы борьбы с этой проблемой, например, бариатрические операции для уменьшения желудка и операция шунтирования желудка (Gastric Bypass).

Гораздо более щадящим методом является система интрагастрального баллона или желудочный баллон, который на ограниченное время (до 16 недель) вводится в желудок пациента. Это и более безопасная процедура (примерно на 26 %) по сравнению с методами, в которых используется хирургическое вмешательство или баллон в желудок устанавливается эндоскопически – в этом случае есть определенный риск прокола пищевода или желудка.

Баллон, находясь в желудке, обеспечивает более продолжительное переваривание пищи, длительное чувство сытости, поскольку мозг получает сигналы о том, что желудок полон, и нет необходимости принимать больше пищи.

Фото: Пресс-фото

«Это уникальная, первая в своем роде технология в мире, предлагающая снижение веса без хирургического вмешательства. Разумеется, очень большую роль играет питание, как в период адаптации, так и после него, поэтому «Allurion» предлагает не только желудочный баллон для снижения веса, но и продуманную программу, которая адаптируется для каждого пациента индивидуально и реализуется в течение шести месяцев. Мы работаем в команде с врачами, и пациент получает 100 % поддержку и ответы на все вопросы, опасения и беспокойство, которые могут возникнуть во время выполнения программы. Хорошая новость: Проведенные компанией «Allurion» исследования указывают, что у 96 % пациентов в течение одного года после выведения баллона сохраняется полученный результат, подчеркивает Сандия Шплита, специалист по питанию филиала «Veselības centrs 4» «Anti-Aging Institute», прошедшая обучение системе желудочного баллона «Allurion».

Как происходит процедура желудочного баллона?

Желудочный баллон или система интрагастрального баллона находится в небольшой капсуле, которую пациенту необходимо проглотить, запивая водой.

Когда капсула попадает в желудок, делается первый рентгеновский снимок, чтобы убедиться в правильности ее расположения. Через тонкий катетер, прикрепленный к капсуле, баллон наполняется 550 мл физиологического раствора. Делается повторный рентген, чтобы убедиться в правильном расположении баллона, затем катетер отсоединяется, а баллон остается в желудке до 16 недель (время для каждого пациента индивидуально может отличаться). Вся процедура проводится под наблюдением врача и занимает приблизительно 30 минут.

Примерно через 16 недель баллон лопается и выводится из организма естественным путем через пищеварительный тракт. В 50 % случаев пациент не знает, в какой момент был выведен баллон.

В каких случаях рекомендуют желудочный баллон?

Процедуру с системой желудочного баллона рекомендуют пациентам с повышенной массой тела и ожирением, если индекс массы тела (ИМТ) выше 27 (ИМТ> 27).

Этот метод может быть очень полезен пациентам, которые своими силами смогли похудеть, например, со 130 до 100 килограммов, но затем процесс остановился, и требуется помощь.

Процедура желудочного баллона подходит также тем, кому сложно соблюдать строгую диету, есть проблемы с дисциплиной – с желудочным баллоном вес будет уменьшаться даже если человек не будет идеально соблюдать дисциплину. Разумеется, результат будет лучше, если соблюдать рекомендации и выполнять программу.

Каковы преимущества и выгоды желудочного баллона?

При использовании желудочного баллона пациент получает не только снижение веса и похудение, но и улучшение всех показателей здоровья – нормализуется артериальное давление, если оно было повышенным, улучшается индекс HOMA или индекс инсулинорезистентности, меняется уровень глюкозы в крови, уровень холестерина, уменьшаются отеки, апноэ сна, храп, снижается потребность принимать лекарства, что в совокупности значительно улучшает качество жизни.

Фото: Пресс-фото

Юлия Баландина, семейный врач, ведущий специалист по системе желудочного баллона «Allurion» в филиале «Veselības centrs 4» «Anti-Aging Institute» признает: «В Латвии и в других странах сейчас для снижения веса очень популярными стали медикаменты класса GLP1 RA, которые благоприятно воздействуют на регулирование веса, подавляя аппетит, уменьшая чувство голода и ускоряя ощущение насыщения. Однако не на всех они действуют так, как было задумано, что может привести к нежелательным побочным явлениям вместо желаемого эффекта. Мы пришли к выводу, что у части пациентов, которым были выписаны эти лекарства, результат снижения веса был хорошим, у других он был частичным, или существенного результата не было. При использовании желудочного баллона результат надежный, поскольку баллон, занимая место в желудке, анатомически не позволяет съесть больше, а натяжение желудка посылает сигнал в мозг о том, что желудок наполнен, и есть больше не требуется. При использовании желудочного баллона не требуется ни хирургическое, ни медикаментозное вмешательство.»

Это не просто желудочный баллон, это шестимесячная программа

В рамках программы пациент тесно сотрудничает со специалистом по питанию и ведущим врачом. Во время консультации специалист по питанию разрабатывает индивидуальный план питания для процесса адаптации и снижения веса. Один раз в пять недель проводятся повторные консультации для коррекции плана и обсуждения интересующих вопросов с пациентом очно.

Пациент получает в собственность умные весы, смарт-часы и приложение «Allurion», с помощью которых будет каждый день связываться со специалистами, получать напоминания и, главное, следить за изменениями веса.

Сколько стоит программа желудочного баллона «Allurion»?

Стоимость шестимесячной программы составляет 3500 EUR.

В стоимость включена установка баллона, разработка индивидуального плана питания и ежедневная связь со специалистом по питанию и врачом при необходимости, а также цифровые устройства для ежедневного отслеживания веса, строгие и ясные рекомендации как на период адаптации, так и на каждый день.

Если вы хотите использовать метод желудочного баллона для снижения веса, но у вас много вопросов, запишитесь на бесплатную очную консультацию (20 мин.), и специалист дает исчерпывающие ответы о процедуре «Allurion».

Важно!

  • Программа действует в комбинации с индивидуальным планом питания, который предоставляет прошедший обучение «Allurion» специалист по питанию.
  • Во время терапии «Allurion» пациенту обеспечиваются поддержка и наблюдение врача и специалиста по питанию не менее чем с четырьмя контрольными визитами.
  • Чтобы лечение ожирения было успешным, большое значение имеет соблюдение рекомендаций самим пациентом и поддержка близких.
  • Как и у любой процедуры, у установки желудочного баллона есть ряд противопоказаний, например, нарушения глотания; имеющаяся обструкция кишечника или ее риск; тяжелые нарушения моторики желудочно-кишечного тракта (например, тяжелый гастропарез); ранее проведенные операции на желудке и пищеводе и другие противопоказания, о которых врач сообщит во время бесплатной консультации.

    Пресс-фото

Узнайте больше и запишитесь на консультацию!

Адрес: Улица Базницас, 18, Рига

Тел.: 25 41 81 81; 67 84 77 18

Эл. почта: info@antiaging.lv

www.allurion.vc4.lv

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