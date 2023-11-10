ЖИВИ ЛЕГКО!

Юлия Баландина, семейный врач, ведущий специалист по системе желудочного баллона «Allurion» в филиале «Veselības centrs 4» «Anti-Aging Institute» признает: «В Латвии и в других странах сейчас для снижения веса очень популярными стали медикаменты класса GLP1 RA, которые благоприятно воздействуют на регулирование веса, подавляя аппетит, уменьшая чувство голода и ускоряя ощущение насыщения. Однако не на всех они действуют так, как было задумано, что может привести к нежелательным побочным явлениям вместо желаемого эффекта. Мы пришли к выводу, что у части пациентов, которым были выписаны эти лекарства, результат снижения веса был хорошим, у других он был частичным, или существенного результата не было. При использовании желудочного баллона результат надежный, поскольку баллон, занимая место в желудке, анатомически не позволяет съесть больше, а натяжение желудка посылает сигнал в мозг о том, что желудок наполнен, и есть больше не требуется. При использовании желудочного баллона не требуется ни хирургическое, ни медикаментозное вмешательство.»