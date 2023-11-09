Фото до и после ⟩ Как недорого и со вкусом обустроить однокомнатную квартиру

Фото: Пресс-фото

Дизайнер создала несколько зон в комнате, зона сна очень важна, чтобы отключиться от всего, что было за день, но здесь нет возможности выйти в другую комнату, чтобы переключиться на режим отдыха.

"Здесь уже была ниша размером под двухместную кровать, поэтому кровать там и расположилась, что визуально отделяет зону сна от комнаты. Я выбрала кровать шириной 140 см вместо 160 см, эти 20 см пригодятся для других функциональных вещей. Для создания более приватной обстановки я повесила гардину к потолку, плотные занавески отделяют зону сна, и свет не мешает с утра", - говорит И. Бука.

Зону сна отделяет теперь не только занавеска, но и стеллаж, который закреплен к потолку, и его можно расположить где угодно. Это функциональное решение, это и стол, и полка. Некоторые полки обрели функцию прикроватной тумбочки для зарядок, книг и других мелочей.

Экономим место

"В небольшом пространстве важен каждый сантиметр. Нижние полки в стеллаже такой высоты, чтобы там еще было свободное место, где расположился стол и очиститель воздуха. И середину комнаты можно освободить, чтобы, например, заняться спортом", - говорит дизайнер.

Фото: Пресс-фото