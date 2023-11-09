Фото до и после ⟩ Как недорого и со вкусом обустроить однокомнатную квартиру

Обустроить однокомнатную квартиру не так уж и легко, учитывая многофункциональность одной комнаты. Важно не перегрузить пространство и обеспечить место для всех вещей, включая спортивное снаряжение и увлечения, например велосипед. Дизайнер делится практичными советами, как создать удобное пространство, и показывает, как можно привнести эклектику и цвета в комнате, где важно создать несколько зон.
Молодая хозяйка квартиры в Смарде - Роберта. Для нее это не просто квартира, а место силы и покоя, где она может отдохнуть и перегрузиться перед новыми приключениями и испытаниями. В этой уютной однокомнатной квартире важно использовать каждый сантиметр. Роберта обустраивала комнату сама, сделав ее уникальной и уютной, но комнате недоставало функциональности. Много чего не хватает и недостает практичности.
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Делим комнату на зоны
Для схожих обстоятельств дизайнер советует делить комнату на зоны по функциям. Комнату можно поделить с помощью мебели, не расставляя ее вдоль стены.
"Поэкспериментируйте, расположив большую мебель в центре комнаты, и посмотрите, как это повлияет на образ и формирование зон. Основное преображение наступило тогда, когда я поставила диван почти на середину комнаты, создав зону гостиной, и оборудовала место для хранения велосипеда. Это особенно актуально для осени и мокрой погоды. Диван создает удобное пространство в прихожей, чтобы разместить велосипед", - говорит дизайнер IKEA Иева Бука.
Как отделить зону сна?
Дизайнер создала несколько зон в комнате, зона сна очень важна, чтобы отключиться от всего, что было за день, но здесь нет возможности выйти в другую комнату, чтобы переключиться на режим отдыха.
"Здесь уже была ниша размером под двухместную кровать, поэтому кровать там и расположилась, что визуально отделяет зону сна от комнаты. Я выбрала кровать шириной 140 см вместо 160 см, эти 20 см пригодятся для других функциональных вещей. Для создания более приватной обстановки я повесила гардину к потолку, плотные занавески отделяют зону сна, и свет не мешает с утра", - говорит И. Бука.
Зону сна отделяет теперь не только занавеска, но и стеллаж, который закреплен к потолку, и его можно расположить где угодно. Это функциональное решение, это и стол, и полка. Некоторые полки обрели функцию прикроватной тумбочки для зарядок, книг и других мелочей.
Экономим место
"В небольшом пространстве важен каждый сантиметр. Нижние полки в стеллаже такой высоты, чтобы там еще было свободное место, где расположился стол и очиститель воздуха. И середину комнаты можно освободить, чтобы, например, заняться спортом", - говорит дизайнер.
И. Бука советует выбирать кровать с местом для хранения, здесь появилась кровать с двумя ящиками. В одном из ящиков теперь хранятся сезонные вещи, больше вещей можно сложить при использовании вакуумных мешков. Коврик для йоги и другие вещи хранятся в прозрачных коробках под кроватью.
Для того, чтобы уместить косметику и украшения, дизайнер расположила вставку в полку, которую обычно используют для кухни. Дизайнер напоминает, что многие товары можно использовать не только по первоначальному предназначению.
Ретро-шик в деталях
"Мне нравится ломать стереотипы и делать немного иначе принятого, объединяя функции, мебель и аксессуары в поисках инновационных решений. Для создания ретро-стиля я добавила зеркала и установила их в квадратные полки - это не только визуально расширяет пространство, но и является эффектным элементом дизайна, где можно расположить сувениры из путешествий. Яркие цвета создают вайб 70-х годов", - поясняет дизайнер.
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