Европарламент призвал не конфисковывать у россиян личные вещи

Европарламент принял резолюцию, касающуюся эффективности санкций ЕС в отношении России, в которой среди прочего призвал Еврокомиссию пересмотреть ее интерпретацию санкций, "приводящих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств, предназначенных только для личного пользования". По мнению парламентариев, выраженному в совместном тексте резолюции, принятой в четверг, 9 ноября, "такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций", вводимых в отношении России за ее агрессивную войну против Украины.

В ходе дебатов на эту тему, которые прошли 17 октября, евродепутат от Германии Сергей Лагодинский раскритиковал штрафные меры, предполагающие запрет на ввоз в ЕС предметов личного обихода. "Наш приоритет - лишить российское правительство и российский аппарат возможности продолжать свою геноцидную войну. Целью санкций не является коллективное наказание противников Путина в ЕС, - заявил он. - Трактовка санкций, данная недавно Еврокомиссией, согласно которой российские диссиденты не могут ввозить в ЕС свои личные вещи - шампунь, мыло из России, - откровенно говоря, является позором и самоосмеянием нашего санкционного инструмента - одного из важнейших инструментов нашей внешней политики". Парламентарий признал, что даже у него до сих пор нет четкого понимания того, как вводятся, отменяются и реализуются санкции Евросоюза.