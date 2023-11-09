Украина критикует призывы организовать переговоры с Россией

"Те, кто утверждает, что Украина теперь должна вести переговоры с Россией, либо неинформированы, либо введены в заблуждение", - заявил в соцсетях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Или они встают на сторону России и хотят, чтобы Путин взял паузу перед еще большей агрессией", - добавил он.

Кулеба отметил, что Киев с 2014 года, когда поддерживаемые Россией банды боевиков взяли под контроль восточную часть Украины и Москва оккупировала Крымский полуостров, провел сотни переговоров с Москвой. Но эти переговоры, посредниками в которых выступали Германия и Франция и по итогам которых в 2019 году в Париже состоялась встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского, мира не дали.

Кулеба добавил, что эти переговоры "не помешали Путину 24 февраля 2022 года начать брутальное всеобъемлющее вторжение в Украину".

Делегации Украины и России встретились на начальном этапе войны, но Зеленский прервал переговоры после того, как весной 2022 года раскрылись зверства, совершенные российской армией в Буче и других городах возле Киева.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина не готова к переговорам с Россией, если только Москва не оттянет свои войска. Он также отказался от переговоров, пока в России у власти находится Путин.