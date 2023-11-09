Четверг, 9 ноября, ознаменовался историческим событием - введением института партнерства в Латвии! Правда, оппозиция тут же сделала шаги на борьбу с этим решением. Новостей сегодня было много: расследование о доходах мэра Даугавпилса, открытие Брасовского моста, несколько ДТП... Об этих и других событиях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 9 ноября ⟩ Введение института партнерства, приговор Адамсонсу и красивая жизнь Элксниньша
Новости Латвии:
В четверг, 9 ноября, Сейм большинством голосов в окончательном чтении принял пакет законопроектов, предложенный министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере, о введении в Латвии института партнерства.
Оппозиционные политические силы собрали подписи 34 депутатов Сейма, чтобы попытаться добиться инициирования референдума о принятых сегодня Сеймом поправках к закону о нотариате о введении института партнерства, сообщили представители "Объединенного списка".
Рижский городской суд в Пардаугаве признал бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса виновным по делу о шпионаже, приговорив его к лишению свободы на восемь лет и шесть месяцев, сообщает LSM.LV.
Утром в четверг, 9 ноября, в Риге произошло ДТП с участием двух автомобилей и трамвая.
В конце октября сотрудники Государственной полиции в Риге задержали группу из трех человек, которые торговали наркотиками, размещая рекламу в Telegram-каналах, сообщает полиция.
В четверг, 9 ноября, в 7:00 в Риге для движения был полностью открыт Брасовский мост, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Любитель вейкбординга Оскар рассказывает, что в середине октября его лодка для вейкбординга стоимостью более 100 тысяч евро пропала из порта Valter Raga в Марупе, сообщает программа Bez Tabu.
По подозрению в совершении особо тяжкого преступления Государственная полиция разыскивает Сергея Викайни 1984 года рождения, сообщает полиция.
В течение трех дней на улице Сигулдас в Вангажи скончались трое мужчин. Кроме того, в конце прошлого месяца умерли еще двое не достигших возраста 40 лет мужчин. Жители обеспокоены и пытаются понять, связаны ли эти смерти между собой, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Зритель передачи 4. studija Вилнис Дидрихсонс пожаловался на необоснованный, по его мнению, штраф в размере 30 евро, который к нему был примерен за то, что он не успел зарегистрировать автомобиль на автостоянке у торгового центра Dole. Мужчина приехал туда, чтобы сдать депозитную тару, сначала отстоял очередь, чтобы можно было избавиться от бутылок и получить чек, и только потом пошел в магазин, где можно зарегистрировать размещение своей машины на стоянке.
В последнем индексе Eventex, который включает в себя самых влиятельных профессионалов event-индустрии мира за 2023 год, впервые в истории Латвии в топ-100 самых выдающихся личностей вошла и руководитель агентства Luka Инесе Лукашевска, которая также входит в число 50 самых влиятельных людей отрасли в Европе. Впервые в истории представитель латвийской event-индустрии вошел в число самых признанных экспертов.
За рубежом:
Украина готова прислушаться к мирным инициативам Бразилии, США, Китая и других стран, но компромиссы с РФ исключены, заявил Владимир Зеленский.
Что и кому хотел сказать в своей нашумевшей статье главком ВСУ Залужный? Готов ли Запад к позиционной войне в Украине? Интервью DW с австрийским военным историком Маркусом Райснером.
В резолюции Европарламента о санкциях ЕС в отношении РФ и их эффективности отдельный пункт посвящен конфискации у граждан РФ предметов и транспортных средств личного пользования.
Из-за потерь военной техники в Украине РФ пытается выкупить уже экспортированные двигатели для боевых вертолетов, пишет WSJ.
Министерство внутренних дел, фонд Государственной инфокоммуникации и операторы мобильной связи при финансовой поддержке ЕС начнут разработку решения, которое позволит посылать сообщения об опасности конкретному адресату на им выбранном языке. Это означает, что передача сообщений об опасности будет быстрее и понятнее. Такого решения в настоящее время нет ни у одной другой страны, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Мэр Даугавпилса явно живет не по средствам, но в городе, где нет оппозиции и слабые СМИ, вы этого не заметите.
6 ноября в 19:00 в большом зале к/т Splendid Palace с новым музыкально-поэтическим спектаклем "Часть жизни" выступил известный актер Анатолий Белый, осудивший российское вторжение в Украину и эмигрировавший в Израиль.
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