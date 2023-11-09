Главное за 9 ноября ⟩ Введение института партнерства, приговор Адамсонсу и красивая жизнь Элксниньша

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления Государственная полиция разыскивает Сергея Викайни 1984 года рождения, сообщает полиция.

В течение трех дней на улице Сигулдас в Вангажи скончались трое мужчин. Кроме того, в конце прошлого месяца умерли еще двое не достигших возраста 40 лет мужчин. Жители обеспокоены и пытаются понять, связаны ли эти смерти между собой, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Зритель передачи 4. studija Вилнис Дидрихсонс пожаловался на необоснованный, по его мнению, штраф в размере 30 евро, который к нему был примерен за то, что он не успел зарегистрировать автомобиль на автостоянке у торгового центра Dole. Мужчина приехал туда, чтобы сдать депозитную тару, сначала отстоял очередь, чтобы можно было избавиться от бутылок и получить чек, и только потом пошел в магазин, где можно зарегистрировать размещение своей машины на стоянке.

В последнем индексе Eventex, который включает в себя самых влиятельных профессионалов event-индустрии мира за 2023 год, впервые в истории Латвии в топ-100 самых выдающихся личностей вошла и руководитель агентства Luka Инесе Лукашевска, которая также входит в число 50 самых влиятельных людей отрасли в Европе. Впервые в истории представитель латвийской event-индустрии вошел в число самых признанных экспертов.

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