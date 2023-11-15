Дарья Семенистая - попадание в топ-130, кумиры детства, успехи Остапенко, зарплата

Гостем программы "Мне только спросить" стала вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая, которая провела самый успешный сезон в карьере и попала в топ-130 мирового рейтинга WTA.
Сегодня в выпуске:
- О минувшем сезоне - самом успешном в карьере
- Зачем играть в парном разряде?
- С кем из теннисисток дружит?
- Уезжать из Латвии - это обязательно?
- О кумирах детства
- Почему мужской теннис более стабильный, чем женский?
- О победе Остапенко на "Ролан Гаррос". Что тогда почувствовала?
- Почему Остапенко больше не может победить на "Шлеме"?
- О заработанных и потраченных деньгах
- Можно ли хорошо зарабатывать, находясь вне топ-100?
- Почему на некоторые турниры ездит без тренера?
- Цели на 2024-й - будет ли попадание в топ-100?
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