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Дарья Семенистая - попадание в топ-130, кумиры детства, успехи Остапенко, зарплата

Саша Пилат rus.tvnet.lv
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Гостем программы "Мне только спросить" стала вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая, которая провела самый успешный сезон в карьере и попала в топ-130 мирового рейтинга WTA.

Сегодня в выпуске:

  • О минувшем сезоне - самом успешном в карьере
  • Зачем играть в парном разряде?
  • С кем из теннисисток дружит?
  • Уезжать из Латвии - это обязательно?
  • О кумирах детства
  • Почему мужской теннис более стабильный, чем женский?
  • О победе Остапенко на "Ролан Гаррос". Что тогда почувствовала?
  • Почему Остапенко больше не может победить на "Шлеме"?
  • О заработанных и потраченных деньгах
  • Можно ли хорошо зарабатывать, находясь вне топ-100?
  • Почему на некоторые турниры ездит без тренера?
  • Цели на 2024-й - будет ли попадание в топ-100?

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