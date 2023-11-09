Видео ⟩ В Виетлавской волости отец с несколькими детьми вынужден жить в доме с дырявой крышей

В сентябре этого года на глазах у Владислава и детей произошла трагедия. У 36-летней матери детей, вернувшись домой, остановилось сердце. Трагедия грянула совершенно неожиданно, так как женщина ранее не жаловалась на проблемы со здоровьем.

"Сердечко не выдержало. Упала. У меня на руках. Не хочу об этом вспоминать", - плача рассказал Владислав.

Владислав тяжело трудится, чтобы содержать семью.

В повседневной жизни он водит детей в школу и из нее, проводит на занятия, убирает дом и выполняет другие важные дела.

Владислав тоже примерный арендатор, не накопил долгов. Таковы и остальные жильцы дома, которых также тревожит печальное состояние крыши. Во время дождя регулярно квартиры и все имущество в них затапливаются.

Владислав считает, что

местное и управляющее предприятие, являющееся муниципальным капитальным обществом, халатно относится к своему дому и его жильцам.

Руководитель управления Плявиньского объединения Айзкраукльского края Андрис Амбайнис отметил, что на данный момент в доме из восьми квартир заселено только три. При этом у дома образовалась задолженность в размере около 3000 евро, которую накопили жильцы, которым квартиры выделили в целях социальной помощи.

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