"Может быть, и я могу!" Дарья Семенистая о победе Остапенко на турнире "Большого шлема"

"По моему мнению, в мужском теннисе они намного лучше других. По всем абсолютно аспектам они просто лучше. У женщин слишком много факторов. Огромная часть - это моральное состояние игрока. Может быть девушки не такие стабильные... У нас много всего происходит, мы более резко на всё реагируем, поэтому действительно стабильности в женском теннисе нет", - считает Семенистая.

В 2017 году латвийская теннисистка Алёна Остапенко сенсационно выиграла Открытый чемпионат Франции, став первой теннисисткой из нашей страны, которая сумела победить на турнире "Большого шлема". В финале Остапенко победила одну из фавориток турнира румынку Симону Халеп. За этим матчем тогда следила также 15-летняя Семенистая.

"Я не могла поверить, что человек из Латвии, человек, которого я знаю, которого я видела на кортах, выиграет "Большой шлем". Это было очень круто! Я думаю, что для страны и для тенниса в Латвии - это было очень классно. Я увидела, что человек с тех же кортов, из того же места - смог. Может быть, и я могу!", - сказала Дарья.

Полное интервью с Дарьей Семенистой выйдет 15 ноября!