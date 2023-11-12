"Может быть, и я могу!" Дарья Семенистая о победе Остапенко на турнире "Большого шлема"

В студии RUS TVNET побывала вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая, которая в этом году впервые в карьере оказалась в топ-130 мирового рейтинга WTA.
В 2023 году Дарья Семенистая в мировом рейтинге поднялась больше, чем на 100 позиций и добралась до 129-й строчки - наивысшей позиции в свой карьере. Всего за карьеру латвийская теннисистка выиграла 14 титулов уровня ITF, из них четыре - в этом сезоне.
Дарья побывала в студии RUS TVNET и в эфире передачи "Мне только спросить" рассказала о своих кумирах в детстве, а также об отличиях между женским теннисом и мужским.
"Мне очень нравилась Азаренко (белорусская теннисистка Виктория Азаренко - ред.). Я когда совсем маленькая была, я помню, смотрела её матчи, финалы "Больших шлемов". И мне нравилась Халеп (румынская теннисистка Симона Халеп - ред.). Именно по игре", - сказала Дарья.
Что касается мужского тенниса, то Дарья выделила испанца Рафаэля Надаля. "Мне нравился Надаль, потому что он левша. Как и я. Или я левша - как и он".
Также 21-летняя теннисистка порассуждала об отличиях между женским теннисом и мужским. Ни для кого не секрет, что если в мужском теннисе в последние десятилетия доминируют три фамилии - Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер - то в женском теннисе список победительниц турниров "Большого шлема" в разы длиннее.
"По моему мнению, в мужском теннисе они намного лучше других. По всем абсолютно аспектам они просто лучше. У женщин слишком много факторов. Огромная часть - это моральное состояние игрока. Может быть девушки не такие стабильные... У нас много всего происходит, мы более резко на всё реагируем, поэтому действительно стабильности в женском теннисе нет", - считает Семенистая.
В 2017 году латвийская теннисистка Алёна Остапенко сенсационно выиграла Открытый чемпионат Франции, став первой теннисисткой из нашей страны, которая сумела победить на турнире "Большого шлема". В финале Остапенко победила одну из фавориток турнира румынку Симону Халеп. За этим матчем тогда следила также 15-летняя Семенистая.
"Я не могла поверить, что человек из Латвии, человек, которого я знаю, которого я видела на кортах, выиграет "Большой шлем". Это было очень круто! Я думаю, что для страны и для тенниса в Латвии - это было очень классно. Я увидела, что человек с тех же кортов, из того же места - смог. Может быть, и я могу!", - сказала Дарья.
Полное интервью с Дарьей Семенистой выйдет 15 ноября!
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