Сборная Латвии по хоккею обыграла Францию ​​в проверочном матче

Матч состоялся в ледовом холле "Даугава" в Риге и завершился победой латвийской сборной со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Голами в составе победителей отметились Филипс Бунцис, Патрик Озолс и Эдуард Тралмакс. У гостей единственную шайбу забросил Баптист Брюше.

Тралмакс также отметился результативной передачей, а Харальд Эгле дважды ассистировал партнёрам по команде.

Латвийский вратарь Ивар Пунненов отразил 16 бросков, а француз Квентин Папийон отразил 32 из 35 бросков.

Перед игрой была договорённость, что независимо от результата, после 60 минут матча будет назначен овертайм и серия буллитов. В овертайме латвийские хоккеисты отличиться не смогли, а свои буллиты точно реализовали Ренарс Крастенбергс, Харальд Эгле, Мартиньш Дзиеркалс и Эдуард Тралмакс. Обыграть вратаря соперников не смог Анри Равинскис.

10 ноября в ледовом холле "Даугава" обе сборные проведут второй проверочный матч. За ходом игры можно будет следить на канале TV6, начало в 19:00.

В декабре сборная Латвии примет участие в Kaufland Cup в Словакии, где помимо хозяев и нашей команды сыграет также сборная Норвегии. В апреле сборная Латвии проведёт восемь проверочных матчей в рамках подготовки к чемпионату мира.

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдёт в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.