Европарламент призвал ЕС ввести эмбарго на российский СПГ

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний и Газпромбанка, их дочерних компаний, а также их руководства и советов директоров. По мнению депутатов, штрафные меры также должны коснуться компаний, строящих завод для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2".

Эмбарго на алюминий, алмазы, ядерное топливо из РФ

В резолюции также указано на необходимость расширить санкции на российский алюминий , а также установить ценовой предел и ограничить объем ввоза в Евросоюз удобрений из России и Беларуси.

Депутаты просят ввести полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС, санкции против государственной компании "Алроса" и внедрить системы отслеживания происхождения алмазов на основе новых технологий.

Евросоюзу следует запретить импорт российской ядерной продукции и ограничить сотрудничество с госкорпорацией "Росатом", ее руководством и дочерними компаниями только тем, что строго необходимо для обеспечения энергетической безопасности. Еврокомиссию и Евроатом депутаты призвали оказать странам поддержку в замене российского ядерного топлива, запчастей и услуг альтернативами, "принимая во внимание успешный опыт Украины". Суда дочерней компании "Росатома" "Атомфлот", по мнению европарламентариев, не следует впускать в порты ЕС.