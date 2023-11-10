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Посмотри! ⟩ "Это было легко": Бывший боец ​​ММА эффектно справился с вооруженным нападавшим

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"Это было легко": Бывший боец ​​ММА эффектно справился с вооруженным нападавшим
"Это было легко": Бывший боец ​​ММА эффектно справился с вооруженным нападавшим Фото: Ekrānuzņēmums

На прошлой неделе бывший боец ​​смешанных единоборств (ММА) Хавьер Баэс подтвердил, что неподготовленному человеку даже с оружием в руках не стоит пытаться одолеть профессионального бойца.

В Интернет попало видео с парковки, где 34-летний Баэс подвергся нападению со стороны мужчины, вооруженного большим ножом.

Впрочем, Баэс продемонстрировал свою скорость реакции и навыки борьбы и быстро справился с нападавшим.

В беседе с NBC News после инцидента Баэс сохранял спокойствие: "Когда тренируешься так часто, все это становится рефлексом. Он вел себя странно. Думаю, он употреблял наркотики. Я начал его душить, и все получилось. Когда не хватает воздуха, кроме этого тебя больше ничего не беспокоит. Я удерживал его на земле коленом и смог вызвать полицию. Он проснулся, приехала полиция, и все было в порядке. Это было легко".

За свою профессиональную карьеру Баэс одержал пять побед, пережил два поражения и одну ничью.

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