Какой будет погода на новой неделе и когда ждать метеорологическую зиму?

С субботы до понедельника в большинстве регионов страны временами ожидаются дожди, местами продолжительные, а на востоке в понедельник возможен мокрый снег. Температура воздуха составит +1...+8 градусов.

В ближайшие несколько дней станет холоднее, и на востоке Латвии или даже на большей части страны может наступить метеорологическая зима, когда средняя температура воздуха в течение пяти дней подряд опускается ниже нуля.

В прошлом году метеорологическая зима в Латвии началась 17 ноября. В этом году она началась 25 октября в Алуксне, а на остальной территории страны продолжается метеорологическая осень.

На следующей неделе ожидается преимущественно слабый ветер, небольшое количество осадков и временами ясное небо.

Согласно прогнозам, 18 ноября возможен небольшой мороз и снег.

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