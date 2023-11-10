Пт, 10.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Какой будет погода на новой неделе и когда ждать метеорологическую зиму?

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Снег. Иллюстративнео фото
Снег. Иллюстративнео фото Фото: Shutterstock

В предстоящие выходные в Латвии пройдут дожди, а на следующей неделе станет холоднее, прогнозируют синоптики.

С субботы до понедельника в большинстве регионов страны временами ожидаются дожди, местами продолжительные, а на востоке в понедельник возможен мокрый снег. Температура воздуха составит +1...+8 градусов.

В ближайшие несколько дней станет холоднее, и на востоке Латвии или даже на большей части страны может наступить метеорологическая зима, когда средняя температура воздуха в течение пяти дней подряд опускается ниже нуля.

В прошлом году метеорологическая зима в Латвии началась 17 ноября. В этом году она началась 25 октября в Алуксне, а на остальной территории страны продолжается метеорологическая осень.

На следующей неделе ожидается преимущественно слабый ветер, небольшое количество осадков и временами ясное небо.

Согласно прогнозам, 18 ноября возможен небольшой мороз и снег.

Галерея: Первый снег в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх