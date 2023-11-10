Психолог о случае Анны Янсоне: Здесь нет виновных - только жертвы!

Комментируя исчезновение Анны Янсоне, доктор психологии, когнитивно-поведенческий психотерапевт и психолог Диана Занде говорит: когда случается трагедия, мы можем только предполагать, почему она произошла. "Обычно существует целый комплекс причин: как сама ситуация, так и стечение обстоятельств. Нельзя забывать и о том, что в любой момент могло произойти нечто совершенно иное. Но что случилось, то случилось, - делится своими мыслями с TVNET Занде. - Самое главное в этом деле - понять, что виновных нет. Мы не должны искать здесь виновных!"
Анна Янсоне 1989 года рождения со своей дочерью Луизой Эвертовской, родившейся в этом году, 1 ноября ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас.
Получив заявление об исчезновении матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиск.
В тот же день были проверены адреса, где могла находиться женщина с ребенком, обследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинула свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.
2 ноября сотрудники полиции обнаружили арендованный автомобиль Toyota Corolla в лесном массиве в Валгундской волости. В салоне автомобиля находилось тело девочки.
Анну Янсоне продолжают искать.
В беседе с TVNET Занде неоднократно подчеркивает, что нельзя говорить о человеке [Анне. - Прим. ред.], если мы его даже не видели и не знали. И никто не должен анализировать, что человек сделал и почему, кроме врача, у которого он лечился.
"В Латвии зачастую, и это очень жаль, самые горячие дискуссии возникают тогда, когда мать, движимая отчаянием и болезнью, уже сделала шаг, причинив вред себе или своему ребенку. Тогда мы начинаем говорить о том, что это было, почему это было и начинаем искать виновных.
Но здесь нельзя искать виновных и показывать пальцем! - уверена Занде. - В этой ситуации есть только пострадавшие..."
Диана в качестве терапевта уже десять лет работает с Обществом Debesmanna.com, в котором помогает людям с нарушениями ментального здоровья, включая послеродовую депрессию.
"Депрессия как болезнь очень коварна. Болезнь не позволяет говорить о своих чувствах. Да, даже если ты получаешь помощь и принимаешь лекарства. Тогда кажется, что все должно быть хорошо, но на самом деле все иначе... Часто лекарства, назначенные психиатром, не действуют так быстро и легко - и даже когда они действуют, это может быть сложно и тяжело для человека. Кроме того, механизмы болезни и выздоровления до сих пор не ясны, лечение может быть очень длительным и зависеть от предыдущей истории болезни. Все это говорит о том, насколько хрупка и уязвима наша психика", - говорит психотерапевт.
Pēcdzemdību depresija mēdz būt apkārtējiem nemanāma, jo sieviete cenšas noslēpt to, kā jūtas, un apkārtējie nereti negrib to redzēt vai noliedz depresijas esamību. Bet NEVIENA!!! sieviete negrib pamosties no rīta ar vēlmi nomirt. Vēlmi dzīvot atņem smaga klīniskā depresija.— Diāna Zande (@DianaZandePar) November 5, 2023
Диана сравнивает человеческую психику с нашими глазами. "Да, мы очень бережно относимся к своим глазам. Мы говорим - у тебя только одни глаза, зрение нужно всю жизнь. Надевай солнцезащитные очки на солнце, если что-то попадет в глаза - промой. Мы заботимся о наших глазах, зная, насколько хрупко здоровье глаз. Так почему же мы так безразличны к своему психическому здоровью?" - спрашивает Диана Занде.
Как же не только говорить о послеродовой депрессии, но и что-то делать для ее преодоления?
"Повторюсь - в этой ситуации не нужно искать виновных, а надо спрашивать, что мы можем сделать как государство, как профессионалы и близкие и семья, чтобы уменьшить вероятность трагедии. (...)
На мой взгляд, государство должно заботиться не только о физическом здоровье матери, когда она ждет ребенка, и после родов о ребенке как о главном, что часто и происходит, - но и смотреть на семью комплексно - что это за семья, в которой рождается ребенок, какой уникальный опыт переживает эта семья - и понимать, какие механизмы поддержки ей необходимы".
Куда обращаться за помощью при психических расстройствах во время беременности и после родов?
- Круглосуточная бесплатная кризисная линия - 116123;
Можно не только получить немедленную эмоциональную поддержку, но и записаться на прием к сертифицированному психологу. Каждый взрослый житель Латвии может получить до 10 бесплатных консультаций, организованных на одной из онлайн-платформ.
- Depresija.lv
- Тест самооценки депрессии - ответ на вопрос о степени тяжести депрессии и рекомендации в течение 3 минут: https://www.depresija.lv/depresija/pasnovertesanas-tests/
- Семейный врач;
- Гинеколог;
- Психотерапевт;
- Список сертифицированных психотерапевтов на сайте Латвийского общества психотерапевтов;
- Психиатр;
- Список кабинетов психиатров в Риге и регионах: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/psihiska-veseliba
- Общество Debesmanna;
- Кризисный центр Skalbes;
- Круглосуточные кризисные телефоны - 67 222 922, 27 722 292;
- Общество Saules zīmes;
- Группы поддержки для людей с депрессией каждую субботу и воскресенье, частные консультации для пациентов и их родственников. Телефон - 26123019 (с 10:00 до 19:00);
- Первая эмоциональная помощь матерям.
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