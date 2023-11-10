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Психолог о случае Анны Янсоне: Здесь нет виновных - только жертвы!

Gerda Pulkstene rus.tvnet.lv
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Фото: Shutterstock, TVNET kolāža

Комментируя исчезновение Анны Янсоне, доктор психологии, когнитивно-поведенческий психотерапевт и психолог Диана Занде говорит: когда случается трагедия, мы можем только предполагать, почему она произошла. "Обычно существует целый комплекс причин: как сама ситуация, так и стечение обстоятельств. Нельзя забывать и о том, что в любой момент могло произойти нечто совершенно иное. Но что случилось, то случилось, - делится своими мыслями с TVNET Занде. - Самое главное в этом деле - понять, что виновных нет. Мы не должны искать здесь виновных!"

Анна Янсоне 1989 года рождения со своей дочерью Луизой Эвертовской, родившейся в этом году, 1 ноября ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас.

Получив заявление об исчезновении матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиск.

В тот же день были проверены адреса, где могла находиться женщина с ребенком, обследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинула свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.

2 ноября сотрудники полиции обнаружили арендованный автомобиль Toyota Corolla в лесном массиве в Валгундской волости. В салоне автомобиля находилось тело девочки.

Анну Янсоне продолжают искать.

В беседе с TVNET Занде неоднократно подчеркивает, что нельзя говорить о человеке [Анне. - Прим. ред.], если мы его даже не видели и не знали. И никто не должен анализировать, что человек сделал и почему, кроме врача, у которого он лечился.

"В Латвии зачастую, и это очень жаль, самые горячие дискуссии возникают тогда, когда мать, движимая отчаянием и болезнью, уже сделала шаг, причинив вред себе или своему ребенку. Тогда мы начинаем говорить о том, что это было, почему это было и начинаем искать виновных.

Но здесь нельзя искать виновных и показывать пальцем! - уверена Занде. - В этой ситуации есть только пострадавшие..."

Диана в качестве терапевта уже десять лет работает с Обществом Debesmanna.com, в котором помогает людям с нарушениями ментального здоровья, включая послеродовую депрессию. 

"Депрессия как болезнь очень коварна. Болезнь не позволяет говорить о своих чувствах. Да, даже если ты получаешь помощь и принимаешь лекарства. Тогда кажется, что все должно быть хорошо, но на самом деле все иначе... Часто лекарства, назначенные психиатром, не действуют так быстро и легко - и даже когда они действуют, это может быть сложно и тяжело для человека. Кроме того, механизмы болезни и выздоровления до сих пор не ясны, лечение может быть очень длительным и зависеть от предыдущей истории болезни. Все это говорит о том, насколько хрупка и уязвима наша психика", - говорит психотерапевт.

Диана сравнивает человеческую психику с нашими глазами. "Да, мы очень бережно относимся к своим глазам. Мы говорим - у тебя только одни глаза, зрение нужно всю жизнь. Надевай солнцезащитные очки на солнце, если что-то попадет в глаза - промой. Мы заботимся о наших глазах, зная, насколько хрупко здоровье глаз. Так почему же мы так безразличны к своему психическому здоровью?" - спрашивает Диана Занде.

Как же не только говорить о послеродовой депрессии, но и что-то делать для ее преодоления?

"Повторюсь - в этой ситуации не нужно искать виновных, а надо спрашивать, что мы можем сделать как государство, как профессионалы и близкие и семья, чтобы уменьшить вероятность трагедии. (...)

На мой взгляд, государство должно заботиться не только о физическом здоровье матери, когда она ждет ребенка, и после родов о ребенке как о главном, что часто и происходит, - но и смотреть на семью комплексно - что это за семья, в которой рождается ребенок, какой уникальный опыт переживает эта семья - и понимать, какие механизмы поддержки ей необходимы".

Куда обращаться за помощью при психических расстройствах во время беременности и после родов?

  • Круглосуточная бесплатная кризисная линия - 116123;

Можно не только получить немедленную эмоциональную поддержку, но и записаться на прием к сертифицированному психологу. Каждый взрослый житель Латвии может получить до 10 бесплатных консультаций, организованных на одной из онлайн-платформ.

  • Depresija.lv
  • Тест самооценки депрессии - ответ на вопрос о степени тяжести депрессии и рекомендации в течение 3 минут: https://www.depresija.lv/depresija/pasnovertesanas-tests/
  • Семейный врач;
  • Гинеколог;
  • Психотерапевт;
  • Список сертифицированных психотерапевтов на сайте Латвийского общества психотерапевтов;
  • Психиатр;
  • Список кабинетов психиатров в Риге и регионах: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/psihiska-veseliba
  • Общество Debesmanna;
  • Кризисный центр Skalbes;
  • Круглосуточные кризисные телефоны - 67 222 922, 27 722 292;
  • Общество Saules zīmes;
  • Группы поддержки для людей с депрессией каждую субботу и воскресенье, частные консультации для пациентов и их родственников. Телефон - 26123019 (с 10:00 до 19:00);
  • Первая эмоциональная помощь матерям

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