В первые часы сбора подписей за референдум о роспуске Сейма подписалось почти 400 человек

В первые часы после начала сбора подписей за референдум о роспуске Сейма подписалось почти 400 человек, свидетельствуют данные портала Latvija.lv.
Сбор подписей начался сегодня и продлится год.
Имеющие право голоса граждане могут подписываться за проведение референдума на портале Latvija.lv, лично в местах декларирования места жительства в самоуправлениях, в сиротских судах, которые выполняют нотариальные функции, в регионах у руководителей местных самоуправлений, а также в посольствах Латвии за рубежом.
Для проведения референдума под инициативой должно подписаться не менее 10% избирателей, или 154 241 гражданин Латвии.
1 ноября заявки на сбор подписей для организации референдума в Центральную избирательную комиссию подали партии "Латвия на первом месте", "Стабильности!", "Сила народной власти", "Суверенная власть", "Слуги народа для Латвии", "Объединение Младолатыши" и объединение партий "Основа-ЛВ" и "Новое согласие".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!