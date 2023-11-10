В Кенгарагсе появится новый транспортный пересадочный пункт

Здесь будет доступен взаимно интегрированный общественный транспорт - автобус/электробус, трамвай и троллейбус, что обеспечит легкую пересадку с одного вида транспорта на другой. Председатель правления столичного предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme Джинета Иннуса подчеркнула, что последняя новая трамвайная линия в Риге была построена в 1984 году, то есть почти 40 лет назад.

В настоящее время началось проектирование продленного 7-го трамвайного маршрута, который будет строить SIA Binders. Директор строительного департамента предприятия Оскар Рикманис сообщил, что весь процесс от подписания договора до завершения строительства должен быть осуществлен за 29 месяцев, а первые строительные работы начнутся в середине следующего года.

Затраты на проект, который планируется завершить к середине 2026 года, составят более 28 млн евро, и в целом 7-й маршрут станет длиннее на 2,2 км. В ходе работ будет построена транспортная развязка на перекрестке улиц Маскавас и Вишкю, а также необходимые для ее функционирования подъездные пути.

Транспортный узел будет спроектирован таким образом, чтобы у каждого вида транспорта была своя траектория движения, а пассажиры могли легко пересаживаться с одного маршрута на другой.