Фото ⟩ Ко дню Лачплесиса благоустроен парк Победы в Пардаугаве

Несмотря на то, что отдельные работы по благоустройству еще продолжаются, обновленный парк Победы готов принять рижан, сообщил сегодня, 10 ноября, журналистам вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс. Он поблагодарил строителей, которые быстрыми темпами - за четыре месяца - проделали огромную работу по проектированию и строительству парка.
По словам вице-мэра, в том, насколько масштабная работа проделана, сможет убедиться каждый посетитель парка, оценив горки, новый водоем, напоминающий реку, террасу, новые насаждения и зону активного отдыха.
Как пояснили представители самоуправления на мероприятии, приуроченном к открытию парка, в настоящее время уровень воды в водоеме понижен для проведения необходимых работ у мостиков. Позже он будет повышен, а через пару лет водоем планируется соединить с Марупите.
Строители и депутаты призывают посетителей бережно относиться к недавно засеянному газону и новым насаждениям, которые расцветут и зазеленеют следующей весной.
Изначально планировалось посадить в парке 1500 деревьев, кустарников и других растений. На данный момент число насаждений уже достигло 4000. Также посажено 20 000 луковичных цветов, которые расцветут уже следующей весной.
Галерея: Как сейчас выглядит парк Победы
"Мы вернули Риге парк Узварас - парк победы для Латвии. Он приобрел новый облик, вернул свое историческое предназначение и смысл", - сказал Ратниекс на пресс-конференции.
Он напомнил, что парк Узварас (Победы) получил свое название в 1923 году в честь победы над войсками Бермонта и освобождения Риги. В этом году отмечается столетие названия парка, и важно было вернуть ему историческое значение не только во внешнем оформлении, но и в умах людей, сказал политик.
Благоустройством парка занимается Aidaco Group. Первоначальные затраты оценивались в 7,7 млн евро, но из-за непредвиденных работ расходы выросли примерно до 8,5 млн евро.
В августе 2022 года в парке был снесен советский памятник, а затем начались работы по его благоустройству. На первом этапе работ будет оформлена ландшафтная часть парка площадью 9 га. Планируется создать водоем площадью 0,5 га с благоустроенной набережной и мостиками. Также будет построена дорожка для катания на роликах и лыжах протяженностью 1 км, которая не будет пересекаться с пешеходными дорожками, так как в местах перекрестков предусмотрены мосты и тоннели.
В проекте запланированы батуты, качели и песочница для детей, а для взрослых и молодежи - столы для настольного тенниса и столы для шашек.
Также в парке намечено строительство трассы для скейтборда и установка снарядов для уличной гимнастики. На территории будут размещены новые скамейки, штативы для парковки велосипедов, мусорные баки, заменено освещение и посажено 1500 новых деревьев.
Первую очередь благоустройства парка планируется завершить в этом году.
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