Фото ⟩ Ко дню Лачплесиса благоустроен парк Победы в Пардаугаве

По словам вице-мэра, в том, насколько масштабная работа проделана, сможет убедиться каждый посетитель парка, оценив горки, новый водоем, напоминающий реку, террасу, новые насаждения и зону активного отдыха.

Как пояснили представители самоуправления на мероприятии, приуроченном к открытию парка, в настоящее время уровень воды в водоеме понижен для проведения необходимых работ у мостиков. Позже он будет повышен, а через пару лет водоем планируется соединить с Марупите.

Строители и депутаты призывают посетителей бережно относиться к недавно засеянному газону и новым насаждениям, которые расцветут и зазеленеют следующей весной.

Изначально планировалось посадить в парке 1500 деревьев, кустарников и других растений. На данный момент число насаждений уже достигло 4000. Также посажено 20 000 луковичных цветов, которые расцветут уже следующей весной.

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"Мы вернули Риге парк Узварас - парк победы для Латвии. Он приобрел новый облик, вернул свое историческое предназначение и смысл", - сказал Ратниекс на пресс-конференции.