Последний рабочий день принес множество важных событий - обновленный парк Победы готов принять жителей Риги, Кенгарагсе появится новый транспортный пересадочный пункт, а бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, обвиняемый по уголовному делу, сбежал в Россию. Об этих и других новостях пятницы, 10 ноября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 10 ноября ⟩ В Риге открыт парк Победы, бывший латвийский политик мог сбежать в РФ и рай для "денежных мулов"
Новости Латвии:
Хотя некоторые работы еще продолжаются, обновленный парк Победы готов принять жителей Риги, сообщил журналистам сегодня, 10 ноября, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс. Он поблагодарил строителей, которые за четыре месяца проделали большую работу - спроектировали и построили парк.
В Кенгарагсе появится новый транспортный пересадочный пункт - в результате продления 7-го трамвайного и 15-го троллейбусного маршрутов создать его планируется на перекрестке улиц Маскавас и Вишкю, сообщает Diena.
"За последние четыре-пять лет Латвия превратилась в рай для денежных мулов - через латвийскую финансовую систему пытаются легализовать доходы, полученные преступным путем за рубежом, и в эту преступную деятельность все чаще вовлекаются молодые люди, особенно студенты. Их десятки из вузов в регионах и в Риге", - рассказывает старший прокурор отдела координации борьбы с легализацией преступно нажитых средств уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры Юрис Юрисс.
Объявленный в розыск бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, обвиняемый по уголовному делу о действиях, направленных на разжигание национальной ненависти и розни против украинцев, сбежал в Россию, сообщила в четверг, 9 ноября, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
В первый день с начала сбора подписей за референдум о роспуске 14-го Сейма подписалось приблизительно 5000 человек, свидетельствуют данные портала Latvija.lv.
За рубежом:
7 ноября исполнился месяц с момента кровавого вторжения палестинской исламистской группировки ХАМАС в Израиль. В этот день в нескольких израильских городах прошли публичные мероприятия, в ходе которых поминали жертв резни и публично призывали власти Израиля сделать все возможное, чтобы захваченные ХАМАС заложники по возможности скорее вернулись домой.
Украинский юноша Богдан Ермохин, которого вывезли в Россию из оккупированного Мариуполя и которого теперь обязали явиться для регистрации в военкомат, записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть его на родину, сообщает российское издание "Медуза".
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В ближайшей перспективе США продолжат поставлять Украине новые пакеты военной помощи в рамках президентского мандата, однако объем этих пакетов снизится, заявила на пресс-конференции в четверг, 9 ноября, заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
Министерство иностранных дел Франции обвинило Россию в раздувании скандала вокруг граффити со звездами Давида в нескольких районах Парижа. Некоторые считают это антисемитской акцией, и французские власти утверждают, что связанная с Россией сеть начала активно распространять фотографии этих граффити в интернете.
Поздно вечером в четверг, 9 ноября, поступила информация, что паром Amalie, следовавший с острова Рухну на остров Кихну, дал крен. Поскольку возникла угроза пассажирам, Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) начал спасательную операцию по эвакуации находившихся на борту людей.
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