Главное за 10 ноября ⟩ В Риге открыт парк Победы, бывший латвийский политик мог сбежать в РФ и рай для "денежных мулов"

Поздно вечером в четверг, 9 ноября, поступила информация, что паром Amalie, следовавший с острова Рухну на остров Кихну, дал крен. Поскольку возникла угроза пассажирам, Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) начал спасательную операцию по эвакуации находившихся на борту людей.

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Анна Янсоне до сих пор не найдена, а ее четырехмесячная дочь Луиза умерла. После исчезновения Анны ее муж Юрис Эвертовскис активно общался в Twitter, рассказывая как об Анне, так и о ее поисках. Он также дал несколько интервью средствам массовой информации. Многие сочувствуют, но хватает и тех, кто считает поведение мужа Анны подозрительным.

Латвийский музыкант и исполнитель Микс Галвановскис в преддверии государственных праздников выпустил клип на песню собственного сочинения Par savu zemi saukt. Видео вышло невероятно патриотичным и душевным. В нем показаны различные национальные элементы, через которые режиссер и сценарист клипа Рихард Ромуш хотел передать теплоту своей родины.

Комментируя исчезновение Анны Янсоне, доктор психологии, когнитивно-поведенческий психотерапевт и психолог Диана Занде говорит: когда случается трагедия, мы можем только предполагать, почему она произошла. "Обычно существует целый комплекс причин: как сама ситуация, так и стечение обстоятельств. Нельзя забывать и о том, что в любой момент могло произойти нечто совершенно иное. Но что случилось, то случилось, - делится своими мыслями с TVNET Занде. - Самое главное в этом деле - понять, что виновных нет. Мы не должны искать здесь виновных!"

9 ноября свой 10-й день рождения отметил один из самых знаменитых обитателей Рижского зоопарка - лев Кали! Смотрите, как зоопарк поздравил его.

На этой неделе немецкой легкоатлетке Алисе Шмидт исполнилось 25 лет. В своё время она считалась одной из самых перспективных легкоатлеток своей страны, от которой ждали хороших результатов. Кроме того, пять лет назад Алису признали самой сексуальной легкоатлеткой мира. Не последнюю роль в этом решении сыграл Instagram спортсменки, в котором она радует своих поклонников откровенными фотографиями.