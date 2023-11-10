В день Лачплесиса на большей части страны пройдут дожди

В субботу, 11 ноября, в Латвии будет дуть слабый юго-восточный ветер и на большей части страны временами ожидаются небольшие дожди, прогнозируют синоптики.
Небо будет затянуто облаками. Более обильные осадки ожидаются ночью на западе Курземе и в субботу ближе к вечеру в центральной части страны. Местами образуется дымка.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит +2...+7 градусов. В середине дня воздух прогреется до +5...+7 градусов, в Курземе - до +7...+9 градусов.
В Риге в субботу ожидается пасмурная погода, временами с небольшими дождями, во второй половине дня и вечером возможен продолжительный дождь. Слабый южный ветер постепенно сменится восточным. Температура воздуха ночью не опустится ниже +4 градусов и днем не превысит +7 градусов.
Laikapstākļu prognoze Lāčplēša dienai 🇱🇻 pic.twitter.com/FD4Om68NFa— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 10, 2023
Галерея: Осень в Латвии
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