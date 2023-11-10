Пт, 10.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В день Лачплесиса на большей части страны пройдут дожди

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
День Лачплесиса
День Лачплесиса Фото: Lauma Vītola/LETA

В субботу, 11 ноября, в Латвии будет дуть слабый юго-восточный ветер и на большей части страны временами ожидаются небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Небо будет затянуто облаками. Более обильные осадки ожидаются ночью на западе Курземе и в субботу ближе к вечеру в центральной части страны. Местами образуется дымка.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит +2...+7 градусов. В середине дня воздух прогреется до +5...+7 градусов, в Курземе - до +7...+9 градусов.

В Риге в субботу ожидается пасмурная погода, временами с небольшими дождями, во второй половине дня и вечером возможен продолжительный дождь. Слабый южный ветер постепенно сменится восточным. Температура воздуха ночью не опустится ниже +4 градусов и днем не превысит +7 градусов.

Галерея: Осень в Латвии 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх