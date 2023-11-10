В день Лачплесиса на большей части страны пройдут дожди

Небо будет затянуто облаками. Более обильные осадки ожидаются ночью на западе Курземе и в субботу ближе к вечеру в центральной части страны. Местами образуется дымка.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит +2...+7 градусов. В середине дня воздух прогреется до +5...+7 градусов, в Курземе - до +7...+9 градусов.

В Риге в субботу ожидается пасмурная погода, временами с небольшими дождями, во второй половине дня и вечером возможен продолжительный дождь. Слабый южный ветер постепенно сменится восточным. Температура воздуха ночью не опустится ниже +4 градусов и днем не превысит +7 градусов.

Галерея: Осень в Латвии