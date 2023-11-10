Полиция разыскивает изображенного на фото мужчину

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести Алвиса 1995 года рождения. Мужчина 27 октября покинул свое место жительства в Елгавском крае, чтобы отправиться в Елгаву, но не доехал до места. Его местонахождение неизвестно.