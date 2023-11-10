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Полиция разыскивает изображенного на фото мужчину

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Полиция разыскивает изображенного на фото мужчину
Полиция разыскивает изображенного на фото мужчину Фото: Valsts policija

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести Алвиса 1995 года рождения. Мужчина 27 октября покинул свое место жительства в Елгавском крае, чтобы отправиться в Елгаву, но не доехал до места. Его местонахождение неизвестно. 

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, темноволосый, волосы короткие, носит бороду. Мужчина был одет в коричневую куртку, темные спортивные штаны, черную спортивную обувь с красными элементами.

Всех, кто располагает информацией, которая может помочь установить местонахождение мужчины, просят позвонить по телефону 110.

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