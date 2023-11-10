Видео ⟩ Украина сообщила об успешной атаке на российские десантные корабли

В пятницу, 10 ноября, Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщило на своем Telegram-канале об успешной операции в оккупированном Крыму.
По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, в ночь на 10 ноября в ходе операции были атакованы российские малые десантные корабли. Сообщается, что корабли были атакованы беспилотниками.
Речь идет о малом десантном корабле проекта 11770 "Серна", сообщает российское независимое СМИ "Медуза".
"Два десантных катера повреждены. И эта операция будет продолжаться", - сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
Ukraine’s military intelligence (HUR) published footage of a Ukrainian strike on Russian Serna-class light landing crafts near occupied Crimea overnight on Nov. 10.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 10, 2023
📷 HUR/Telegram pic.twitter.com/JWqL6rp8dF
Украинская разведка сообщает, что в момент нападения на кораблях находились экипажи, а также предназначенная для перевозки бронетехника, в том числе бронетранспортеры.
В Вооруженных силах России такие катера используются в качестве прикрытия кораблей Черноморского флота России во время рейдов, а также для высадки и эвакуации групп морской пехоты.
.— Natalia Yashin (@YashinNatalia) November 10, 2023
Красивый кораблик, правда? БЫЛ красивый, потому что ночью украинские морские дроны уничтожили эту рашистскую красоту. Сегодня ночью два рузских десантных катера проекта 11770 "Серна" были просто стерты с лица земли... пардон, воды. Вместе с экипажами, десантниками (каждый катер… pic.twitter.com/9SASzXhJqx
Власти оккупированного Крыма и Минобороны России пока не прокомментировали это заявление Украины.
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