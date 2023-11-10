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Видео ⟩ Украина сообщила об успешной атаке на российские десантные корабли

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Российский десантный корабль
Российский десантный корабль Фото: Скриншот twitter.com/YashinNatalia/status/1722921161527357733/photo/1

В пятницу, 10 ноября, Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщило на своем Telegram-канале об успешной операции в оккупированном Крыму.

По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, в ночь на 10 ноября в ходе операции были атакованы российские малые десантные корабли. Сообщается, что корабли были атакованы беспилотниками.

Речь идет о малом десантном корабле проекта 11770 "Серна", сообщает российское независимое СМИ "Медуза".

"Два десантных катера повреждены. И эта операция будет продолжаться", - сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Украинская разведка сообщает, что в момент нападения на кораблях находились экипажи, а также предназначенная для перевозки бронетехника, в том числе бронетранспортеры.

В Вооруженных силах России такие катера используются в качестве прикрытия кораблей Черноморского флота России во время рейдов, а также для высадки и эвакуации групп морской пехоты.

Власти оккупированного Крыма и Минобороны России пока не прокомментировали это заявление Украины.

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