Видео ⟩ Украина сообщила об успешной атаке на российские десантные корабли

По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, в ночь на 10 ноября в ходе операции были атакованы российские малые десантные корабли. Сообщается, что корабли были атакованы беспилотниками.

Речь идет о малом десантном корабле проекта 11770 "Серна", сообщает российское независимое СМИ "Медуза".

"Два десантных катера повреждены. И эта операция будет продолжаться", - сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Ukraine’s military intelligence (HUR) published footage of a Ukrainian strike on Russian Serna-class light landing crafts near occupied Crimea overnight on Nov. 10.



📷 HUR/Telegram pic.twitter.com/JWqL6rp8dF — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 10, 2023

Украинская разведка сообщает, что в момент нападения на кораблях находились экипажи, а также предназначенная для перевозки бронетехника, в том числе бронетранспортеры.

В Вооруженных силах России такие катера используются в качестве прикрытия кораблей Черноморского флота России во время рейдов, а также для высадки и эвакуации групп морской пехоты.

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Красивый кораблик, правда? БЫЛ красивый, потому что ночью украинские морские дроны уничтожили эту рашистскую красоту. Сегодня ночью два рузских десантных катера проекта 11770 "Серна" были просто стерты с лица земли... пардон, воды. Вместе с экипажами, десантниками (каждый катер… pic.twitter.com/9SASzXhJqx — Natalia Yashin (@YashinNatalia) November 10, 2023

Власти оккупированного Крыма и Минобороны России пока не прокомментировали это заявление Украины.