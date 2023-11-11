Фото ⟩ Сегодня в Латвии отмечается День Лачплесиса: по всей стране проходят праздничные мероприятия

В 16:00 состоится ежегодное мероприятие "Дух борцов за свободу во все времена" на Рижском Братском кладбище, а затем начнется факельное шествие к памятнику Свободы и набережной 11 Ноября, где на Даугаву будет спущен огненный плот.

Галерея: Выставка военной техники и экипировки у Военного музея

Все желающие могут зажечь свечи у стен Рижского замка, чтобы почтить память защитников Латвии. В этом году организация Tavi draugi переплавит остатки свечей в окопные свечи для защитников Украины.

Галерея: Возложение цветов на Рижском братском кладбище

На улице Бариню у парка Узварас состоится мероприятие Дня Лачплесиса "На страже Риги. Названию парка Узварас - 100 лет". Посетители смогут погреться у костров, будут предложены горячие напитки и суповая кухня. Патриотическую атмосферу будут создавать диджеи Radio Skonto.

В Даугавпилсе пройдут мероприятия памяти павших воинов, традиционное факельное шествие, которое в этом году организуется в девятый раз, и праздничный концерт на площади Единства.

В Резекне мероприятия начнутся в 8:30 с минуты памяти воинов, погибших в борьбе за свободу, на кладбище на улице Миера. После этого в 9 часов предусмотрено богослужение в соборе Святейшего Сердца Иисуса, а в 10:20 начнется шествие от собора к памятнику "Едины для Латвии", где будут возложены цветы и состоится минута молчания.

С 10:00 до 12:00 на площади возле памятника будет экспонироваться военная техника, а в 12:00 через Резекне в сторону Лудзы пройдет парад Национальных вооруженных сил и военной техники союзников.

Мероприятия в честь Дня Лачплесиса пройдут во всех самоуправлениях Латвии.