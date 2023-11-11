Видео ⟩ Латвийский защитник Балинскис забросил свою первую шайбу в НХЛ

Латвийский защитник Увис Балинскис 10 ноября забил свой первый гол в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда "Флорида Пантерз" одержала победу.
Check out the SAUCE here to set up Uvis Balinskis for his first NHL goal! 🛸 pic.twitter.com/JN2nnjNvLK— NHL (@NHL) November 11, 2023
"Пантеры" на своей площадке со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) обыграли "Каролину Харрикейнз".
Балинскис отыграл 13 минут и 50 секунд и отметился в статистике четырьмя бросками по воротам, одним силовым приемом и коэффициентом полезности +2.
"Пантерз" с 17 очками в 13 матчах занимают третье место в Восточной конференции.
Эпизод с голом Балинскиса смотрите с временной отметки 5:35.
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