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Видео ⟩ Латвийский защитник Балинскис забросил свою первую шайбу в НХЛ

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Увис Балинскис забрасывает шайбу
Увис Балинскис забрасывает шайбу Фото: Reuters/ScanPix

Латвийский защитник Увис Балинскис 10 ноября забил свой первый гол в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда "Флорида Пантерз" одержала победу.

"Пантеры" на своей площадке со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) обыграли "Каролину Харрикейнз".

Балинскис отыграл 13 минут и 50 секунд и отметился в статистике четырьмя бросками по воротам, одним силовым приемом и коэффициентом полезности +2.

"Пантерз" с 17 очками в 13 матчах занимают третье место в Восточной конференции.

Эпизод с голом Балинскиса смотрите с временной отметки 5:35.

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