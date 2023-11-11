Видео ⟩ Латвийский защитник Балинскис забросил свою первую шайбу в НХЛ

Check out the SAUCE here to set up Uvis Balinskis for his first NHL goal! 🛸 pic.twitter.com/JN2nnjNvLK — NHL (@NHL) November 11, 2023

"Пантеры" на своей площадке со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) обыграли "Каролину Харрикейнз".

Балинскис отыграл 13 минут и 50 секунд и отметился в статистике четырьмя бросками по воротам, одним силовым приемом и коэффициентом полезности +2.

"Пантерз" с 17 очками в 13 матчах занимают третье место в Восточной конференции.

Эпизод с голом Балинскиса смотрите с временной отметки 5:35.