Видео ⟩ В Тамбовской области на пороховом заводе во второй раз за полгода произошел пожар

Позднее информацию о взрыве подтвердили в МЧС региона. В управлении МЧС по Тамбовской области отмеnили, что пожар возник в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании порохового завода и охватил площадь в 300 квадратных метров. О пострадавших или причинах пожара не сообщается.

Русская служба ВВС указывает, что это уже второй такой инцидент на заводе за последние полгода. В июне на заводе произошел взрыв и возник пожар, в результате чего погибли пять человек. Глава региона Максим Егоров тогда утверждал, что причиной инцидента стал человеческий фактор. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.