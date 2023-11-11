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Видео ⟩ В Тамбовской области на пороховом заводе во второй раз за полгода произошел пожар

rus.tvnet.lv
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Пожар на пороховом заводе в Тамбовской области
Пожар на пороховом заводе в Тамбовской области Фото: Ekrānuzņēmums no video

В ночь на 11 ноября в Котовске Тамбовской области на пороховом заводе произошел пожар. Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей сообщил, что пожару предшествовал взрыв.

Позднее информацию о взрыве подтвердили в МЧС региона. В управлении МЧС по Тамбовской области отмеnили, что пожар возник в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании порохового завода и охватил площадь в 300 квадратных метров. О пострадавших или причинах пожара не сообщается.

Русская служба ВВС указывает, что это уже второй такой инцидент на заводе за последние полгода. В июне на заводе произошел взрыв и возник пожар, в результате чего погибли пять человек. Глава региона Максим Егоров тогда утверждал, что причиной инцидента стал человеческий фактор. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

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