Видео ⟩ В Тамбовской области на пороховом заводе во второй раз за полгода произошел пожар

В ночь на 11 ноября в Котовске Тамбовской области на пороховом заводе произошел пожар. Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей сообщил, что пожару предшествовал взрыв.
Позднее информацию о взрыве подтвердили в МЧС региона. В управлении МЧС по Тамбовской области отмеnили, что пожар возник в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании порохового завода и охватил площадь в 300 квадратных метров. О пострадавших или причинах пожара не сообщается.
Russian media report a large fire at a gunpowder factory in Kotovsk, Tambov region. They report hearing a powerful explosion before the fire started. pic.twitter.com/L07ZtpPMn7— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 10, 2023
Русская служба ВВС указывает, что это уже второй такой инцидент на заводе за последние полгода. В июне на заводе произошел взрыв и возник пожар, в результате чего погибли пять человек. Глава региона Максим Егоров тогда утверждал, что причиной инцидента стал человеческий фактор. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Тамбов, горит пороховой завод pic.twitter.com/kmKPymSk6K— Joker 🇺🇦🇮🇱 (@_joker_111) November 10, 2023
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