В Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда; в соцсетях сообщили о взрыве

В Рязанской области в субботу с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, сообщило железнодорожное предприятие. В свою очередь новостные Telegram-каналы сообщили, что аварии предшествовал взрыв, пишет Insider.
Вагоны сошли с рельсов в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - сообщила Московская железная дорога (МЖД).
Авария произошла в 7:12 по московскому времени (в 6:12 по латвийскому времени).
Помощник машиниста получил незначительные травмы.
К месту происшествия направлены восстановительные поезда для ликвидации последствий.
Источники Telegram-каналов Shot и 112 утверждают, что на железной дороге в Рязанской области произошел взрыв. 7 из 19 вагонов с минеральными удобрениями повалились на бок. Разрушены рельсы.
В МЖД заверили, что угрозы экологии нет, а на движение пассажирских и пригородных поездов произошедшее не повлияет.
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