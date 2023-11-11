В Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда; в соцсетях сообщили о взрыве

Вагоны сошли с рельсов в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Авария произошла в 7:12 по московскому времени (в 6:12 по латвийскому времени).

Помощник машиниста получил незначительные травмы.

К месту происшествия направлены восстановительные поезда для ликвидации последствий.

Источники Telegram-каналов Shot и 112 утверждают, что на железной дороге в Рязанской области произошел взрыв. 7 из 19 вагонов с минеральными удобрениями повалились на бок. Разрушены рельсы.

В МЖД заверили, что угрозы экологии нет, а на движение пассажирских и пригородных поездов произошедшее не повлияет.