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В Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда; в соцсетях сообщили о взрыве

rus.tvnet.lv
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Последствия крушения поезда
Последствия крушения поезда Фото: AFP/SCANPIX

В Рязанской области в субботу с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, сообщило железнодорожное предприятие. В свою очередь новостные Telegram-каналы сообщили, что аварии предшествовал взрыв, пишет Insider.

Вагоны сошли с рельсов в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Авария произошла в 7:12 по московскому времени (в 6:12 по латвийскому времени).

Помощник машиниста получил незначительные травмы.

К месту происшествия направлены восстановительные поезда для ликвидации последствий.

Источники Telegram-каналов Shot и 112 утверждают, что на железной дороге в Рязанской области произошел взрыв. 7 из 19 вагонов с минеральными удобрениями повалились на бок. Разрушены рельсы.

В МЖД заверили, что угрозы экологии нет, а на движение пассажирских и пригородных поездов произошедшее не повлияет.

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