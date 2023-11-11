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RFS вернула себе титул чемпиона Латвии по футболу

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Футболисты RFS
Футболисты RFS Фото: Sanita Ieva Sparāne (RFS)

В субботу, 11 ноября, прошёл последний тур чемпионата Латвии по футболу, в котором определился победитель турнира.

Судьба чемпионского титула определилась именно в последнем туре.

Перед заключительным туром RFS занимала второе место в турнирной таблице, отставая от "Риги" на одно очко.

"Рига" на выезде не смогла обыграть прошлогоднего чемпиона "Валмиеру" - 1:1. На гол Алиуна Ндойе на 61-й минуте рижане ответили точным ударом Энтони Контрераса на 90-й минуте.

В параллельном матче RFS на своём поле одержала победу над "Меттой" (1:0) благодаря голу Яниса Икауниекса, который на 77-й минуте реализовал 11-метровый удар.

Благодаря этой победе RFS набрала 89 очков, смогла обойти "Ригу" (88) в турнирной таблице и стать чемпионом Латвии. Этот чемпионский титул стал для RFS вторым в истории. Ранее рижане побеждали в 2021 году.

Отметим также третье место "Ауды", которая впервые в своей истории завоевала бронзовые медали "Вирслиги".

Добавим также, что нападающий "Риги" Марко Регжа стал лучшим бомбардиром чемпионата Латвии. 24-летний нападающий забил 19 голов и обогнал своего главного конкурента серба Андрея Илича (RFS) на пять голов.

Прописку в "Вирслиге" в следующем сезоне не смогла сохранить "Супер Нова", которая с 14 очками заняла последнее место в турнирной таблице. Место "Супер Новы" в Высшей лиге в сезоне-2024 займёт "Гробиня".

"Метта", в свою очередь, проведёт стыковые матчи против "Скансте", в которых решится, какая из команд будет представлена в высшем дивизионе в следующем сезоне.

Итоговая турнирная таблица чемпионата Латвии сезона-2023:

  1. RFS (89 очков)
  2. "Рига" (88)
  3. "Ауда" (58)
  4. "Валмиера" (53)
  5. "Лиепая" (51)
  6. "Елгава" (40)
  7. "Даугавпилс" (36)
  8. "Тукумс" (35)
  9. "Метта" (33)
  10. "Супер Нова" (14)

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