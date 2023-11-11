RFS вернула себе титул чемпиона Латвии по футболу

В субботу, 11 ноября, прошёл последний тур чемпионата Латвии по футболу, в котором определился победитель турнира.
Судьба чемпионского титула определилась именно в последнем туре.
Перед заключительным туром RFS занимала второе место в турнирной таблице, отставая от "Риги" на одно очко.
"Рига" на выезде не смогла обыграть прошлогоднего чемпиона "Валмиеру" - 1:1. На гол Алиуна Ндойе на 61-й минуте рижане ответили точным ударом Энтони Контрераса на 90-й минуте.
В параллельном матче RFS на своём поле одержала победу над "Меттой" (1:0) благодаря голу Яниса Икауниекса, который на 77-й минуте реализовал 11-метровый удар.
Благодаря этой победе RFS набрала 89 очков, смогла обойти "Ригу" (88) в турнирной таблице и стать чемпионом Латвии. Этот чемпионский титул стал для RFS вторым в истории. Ранее рижане побеждали в 2021 году.
Отметим также третье место "Ауды", которая впервые в своей истории завоевала бронзовые медали "Вирслиги".
Добавим также, что нападающий "Риги" Марко Регжа стал лучшим бомбардиром чемпионата Латвии. 24-летний нападающий забил 19 голов и обогнал своего главного конкурента серба Андрея Илича (RFS) на пять голов.
Прописку в "Вирслиге" в следующем сезоне не смогла сохранить "Супер Нова", которая с 14 очками заняла последнее место в турнирной таблице. Место "Супер Новы" в Высшей лиге в сезоне-2024 займёт "Гробиня".
"Метта", в свою очередь, проведёт стыковые матчи против "Скансте", в которых решится, какая из команд будет представлена в высшем дивизионе в следующем сезоне.
Итоговая турнирная таблица чемпионата Латвии сезона-2023:
- RFS (89 очков)
- "Рига" (88)
- "Ауда" (58)
- "Валмиера" (53)
- "Лиепая" (51)
- "Елгава" (40)
- "Даугавпилс" (36)
- "Тукумс" (35)
- "Метта" (33)
- "Супер Нова" (14)
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