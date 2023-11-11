RFS вернула себе титул чемпиона Латвии по футболу

Судьба чемпионского титула определилась именно в последнем туре.

Перед заключительным туром RFS занимала второе место в турнирной таблице, отставая от "Риги" на одно очко.

"Рига" на выезде не смогла обыграть прошлогоднего чемпиона "Валмиеру" - 1:1. На гол Алиуна Ндойе на 61-й минуте рижане ответили точным ударом Энтони Контрераса на 90-й минуте.

В параллельном матче RFS на своём поле одержала победу над "Меттой" (1:0) благодаря голу Яниса Икауниекса, который на 77-й минуте реализовал 11-метровый удар.

Благодаря этой победе RFS набрала 89 очков, смогла обойти "Ригу" (88) в турнирной таблице и стать чемпионом Латвии. Этот чемпионский титул стал для RFS вторым в истории. Ранее рижане побеждали в 2021 году.

Отметим также третье место "Ауды", которая впервые в своей истории завоевала бронзовые медали "Вирслиги".

Добавим также, что нападающий "Риги" Марко Регжа стал лучшим бомбардиром чемпионата Латвии. 24-летний нападающий забил 19 голов и обогнал своего главного конкурента серба Андрея Илича (RFS) на пять голов.

Прописку в "Вирслиге" в следующем сезоне не смогла сохранить "Супер Нова", которая с 14 очками заняла последнее место в турнирной таблице. Место "Супер Новы" в Высшей лиге в сезоне-2024 займёт "Гробиня".

"Метта", в свою очередь, проведёт стыковые матчи против "Скансте", в которых решится, какая из команд будет представлена в высшем дивизионе в следующем сезоне.

Итоговая турнирная таблица чемпионата Латвии сезона-2023 :

RFS (89 очков) "Рига" (88) "Ауда" (58) "Валмиера" (53) "Лиепая" (51) "Елгава" (40) "Даугавпилс" (36) "Тукумс" (35) "Метта" (33) "Супер Нова" (14)