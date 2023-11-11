Главное за 11 ноября ⟩ День Лачплесиса, проверка Элксниньша и раскол израильского общества

Вся Латвия отмечает День Лачплесиса: факельное шествие, возложение свечей, выставки. Но суббота, 11 ноября, запомнится не только этим. Так, KNAB готовится проверить доходы мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, в Исландии объявили чрезвычайное положение, общество Израиля по-разному реагирует на войну. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Сегодня, в День Лачплесиса, в Риге пройдут традиционное факельное шествие, зажжение свечей, мероприятия и концерты, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Сегодня, 11 ноября, по всей Латвии рядом мероприятий отмечается день Лачплесиса. Одно из центральных событий дня Лачплесиса - факельное шествие от Братского кладбища до памятника Свободы.
Сегодня, 11 ноября, в Риге рядом мероприятий отмечается день Лачплесиса. Жители вспоминают погибших за Латвию воинов и на Братском кладбище, возлагая цветы и свечи.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Служба госдоходов (VID) оценят публикацию журналистов о том, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, возможно, живет не по средствам, сообщает агентство LETA.
Зритель передачи Zebra из Лиепаи выразил свое возмущение уличной инфраструктурой города. Он прислал видео, в котором предупреждает об опасном перекрестке.
Из России и Беларуси Латвия за последние три месяца ввезла почти 90 тысяч тонн овощей и более 70 тысяч тонн зерновых продуктов, сообщает Panorāma.
В субботу, 11 ноября, в возрасте 89 лет скончалась многолетняя актриса театра "Дайлес" и писатель Мудите Шнейдере.
За рубежом:
Утром в субботу, 11 ноября, впервые за 52 дня Россия попыталась нанести удар по Киеву баллистической ракетой "Искандер", сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
В субботу, 11 ноября, ночью в 00.21 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на третьем километре шоссе Тапа-Лообу в Ридакюла в волости Кадрина. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что автомобиль упал в глубокий кювет, пишет Rus.Postimees.
В пятницу в Исландии было объявлено чрезвычайное положение после того, как несколько сильных землетрясений потрясли полуостров Рейкьянес на юго-западе страны, что может быть предвестником извержения вулкана, сообщает AFP.
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