Главное за 11 ноября ⟩ День Лачплесиса, проверка Элксниньша и раскол израильского общества

За рубежом:

Утром в субботу, 11 ноября, впервые за 52 дня Россия попыталась нанести удар по Киеву баллистической ракетой "Искандер", сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В субботу, 11 ноября, ночью в 00.21 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на третьем километре шоссе Тапа-Лообу в Ридакюла в волости Кадрина. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что автомобиль упал в глубокий кювет, пишет Rus.Postimees.

В пятницу в Исландии было объявлено чрезвычайное положение после того, как несколько сильных землетрясений потрясли полуостров Рейкьянес на юго-западе страны, что может быть предвестником извержения вулкана, сообщает AFP.

Британские ученые обнаружили ехидну Аттенборо в лесах Индонезии — долгое время считалось, что этот вид млекопитающих вымер.

Следователи назвали причину смерти британской пары, которая погибла при туманных обстоятельствах в 2018 году в одной из гостиниц Египта.

Интересное чтиво:

"Каждые поиски - это очень индивидуальная миссия. В данном случае я бы воздержался от стихийных поисковых мероприятий, как делают некоторые люди", - в эфире "Кто вам платит?" высказался руководитель организации Bezvests.lv Александр Фаминский относительно исчезновения Анны Янсоне.