Израиль предупреждает "Хезболлу", что Бейрут может сдать "судьба Газы"

"Если "Хезболла" совершит здесь такую ошибку, то прежде всего будут платить цену граждане Ливана", - сказал министр военным у северной границы Израиля, говорится в сообщении, распространенном его бюро.

"То, что мы делаем в Газе, мы также можем сделать в Бейруте", - предупредил Галант.

Ранее сообщалось, что лидеры арабских и мусульманских стран осудили в субботу на саммите в столице Саудовской Аравии войну, развернутую против группировки ХАМАС в секторе Газа, и потребовали немедленного перемирия.

В Эр-Рияде в субботу прошло экстренное заседание Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, созванное в связи с войной Израиля и ХАМАС.

Саудовская Аравия "подтверждает - она считает, что оккупационные власти [израильтян] несут ответственность за преступления, совершаемые против палестинского народа", - сказал в начале саммита кронпринц Саудовской Аравии и de facto правитель Мохаммед ибн Салман.

Президент Ирана Эбрахим Раиси, прибывший в Саудовскую Аравию с первым своим визитом с тех пор, как Эр-Рияд и Тегеран в марте восстановили отношения, сказал, что мусульманским странам следует признать израильскую армию "террористической организацией" с учетом проделанной ею работы в секторе Газа.

"Позорно, что страны Запада, которые всегда говорят о правах и свободах человека, сейчас молчат перед лицом продолжающейся в Палестине резни", - сказал на саммите президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.