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Порзиньгис набрал 21 очко за матч и помог "Селтикс" победить

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Баскетболисты Celtics Кристап Порзиньгис и Джейлен Браун
Баскетболисты Celtics Кристап Порзиньгис и Джейлен Браун Фото: AFP/Scanpix

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис в субботу набрал 21 очко в победном матче представляемого им "Бостон Селтикс" на своем поле в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Селтикс" со счетом 117:94 (30:26, 25:20, 33:25, 29:23) победил "Торонто Рэпторс".

Порзиньгис за 27 минут и 32 секунды, проведенных на площадке, реализовал шесть из семи двухочковых бросков, три из семи дальних бросков, но промахнулся с единственного штрафного. На его счету также семь подборов, три результативные передачи, три промаха, одно замечание и +/- показатель +12.

Самым результативным игроком "Селтикс" с 29 очками стал Джейлен Браун, а 27 очков набрал Джейсон Тейтум.

"Селтикс" с семью победами занимают второе место в Восточной конференции.

В понедельник, 13 ноября, баскетболисты "Селтикс" на своем поле встретятся с Нью-Йорк Никс (8-е место в Восточной конференции).

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