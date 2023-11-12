Порзиньгис набрал 21 очко за матч и помог "Селтикс" победить

Порзиньгис за 27 минут и 32 секунды, проведенных на площадке, реализовал шесть из семи двухочковых бросков, три из семи дальних бросков, но промахнулся с единственного штрафного. На его счету также семь подборов, три результативные передачи, три промаха, одно замечание и +/- показатель +12.