Ринкевич: в ЕС больше разногласий по Ближнему Востоку, чем по Украине

Latvia’s president says West must arm Ukraine to keep Russia from future global adventureshttps://t.co/KRW0PqQ7zK — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 12, 2023

В интервью, данном в четверг, он указал на деятельность российской группировки наемников "Вагнер" в Африке и на встречи российских чиновников с представителями палестинской террористической группировки ХАМАС.

Ринкевич признал, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) имеют "собственные взгляды" на Украину, но подчеркнул, что ЕС в итоге смог договориться о санкциях против России и о поддержке Киева после повторного вторжения России в феврале 2022 года.

"Интересно, что в настоящее время в ЕС больше разногласий по Ближнему Востоку, чем по Украине", - сказал президент.

Он добавил, что Западу важно поддерживать как Украину, так и Израиль, поскольку оба государства страдают от атаки на "наши ценности" и международный порядок.

Ринкевич отметил, что события на Ближнем Востоке "очень радуют" Иран и напомнил, что Тегеран поставляет России оружие, используемое в агрессии против Украины.

Он также предупредил, что ЕС и НАТО должны готовиться к длительной войне в Украине и что Запад обязан удовлетворить требования президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении дополнительных вооружений, "потому что мы не дали столько, сколько должны были".

Президент также напомнил, что многие члены НАТО, в отличие от Латвии, до сих пор не выполнили свое обязательство тратить на оборону не менее 2% валового внутреннего продукта.

Ринкевич отметил, что если мир заметит неудачи ЕС и Запада в Украине, то давление на Израиль также усилится.

Он добавил, что не следует забывать и об азиатских регионах, включая Тайвань.

Президент также отметил, что Россия сейчас превращается из авторитарного государства в тоталитарное и что пропаганда Москвы сейчас еще более ужасна, чем во времена холодной войны.