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В годовщину освобождения Херсона Россия провела массовые обстрелы

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Война в Украине.
Война в Украине. Фото: МВС України/Twitter

Вчера, 11 ноября, в годовщину освобождения города Херсона, Россия совершила массовые обстрелы, сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на украинские СМИ.

В результате ранения получили трое мирных жителей и полицейский.

Раненых доставили в медицинские учреждения.

Как сообщалось, российские войска в оккупированной части Херсонской области минируют критически важную инфраструктуру, сообщило Главное разведывательное управление Минобороны Украины.

Российские военные "закапывают взрывчатку у стационарных газораспределительных пунктов, подстанций и объектов критической инфраструктуры", сообщили в управлении.

Управление допускает, что это может свидетельствовать о "возможном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда им придется отступить".

Вооруженные силы Украины в прошлом году освободили Херсон на правом берегу Днепра. С тех пор линия фронта идет вдоль реки, и Украина пока не предпринимала существенных попыток нанести удар по левому берегу.

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