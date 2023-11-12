В годовщину освобождения Херсона Россия провела массовые обстрелы

❗️Херсон. У річницю звільнення міста окупанти здійснили масований обстріл. Поранено 3 мирних жителів та поліцейського



У них мінно-вибухові травми, осколкові поранення. Постраждалих доправили до медичних закладів. pic.twitter.com/4CzpLgpD2M — МВС України (@MVS_UA) November 12, 2023

В результате ранения получили трое мирных жителей и полицейский.

Раненых доставили в медицинские учреждения.

Как сообщалось, российские войска в оккупированной части Херсонской области минируют критически важную инфраструктуру, сообщило Главное разведывательное управление Минобороны Украины.

Российские военные "закапывают взрывчатку у стационарных газораспределительных пунктов, подстанций и объектов критической инфраструктуры", сообщили в управлении.

Управление допускает, что это может свидетельствовать о "возможном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда им придется отступить".

Вооруженные силы Украины в прошлом году освободили Херсон на правом берегу Днепра. С тех пор линия фронта идет вдоль реки, и Украина пока не предпринимала существенных попыток нанести удар по левому берегу.