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Видео ⟩ Историческое соглашение! Израиль продаст Финляндии свою систему ПВО "Праща Давида"

rus.tvnet.lv
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Израильские системы ПВО
Израильские системы ПВО Фото: SEBASTIAN SCHEINER/AP

Израиль продаст Финляндии систему противовоздушной обороны (ПВО) "Праща Давида", заявило Минобороны Израиля

"Историческое соглашение" было подписано в воскресенье в штаб-квартире Минобороны Израиля в Тель-Авиве, сообщила представитель ведомства.

Общая сумма контракта составляет 317 млн евро.

"Праща Давида" - система противовоздушной обороны, разработанная совместно Израилем и США.

Она используется как для перехвата тактических баллистических ракет, крылатых ракет, самолетов и дронов.

После принятия в НАТО 4 апреля Финляндия увеличила свой оборонный бюджет. На присоединение к альянсу традиционно нейтральная Финляндия решилась после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

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