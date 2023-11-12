Видео ⟩ Историческое соглашение! Израиль продаст Финляндии свою систему ПВО "Праща Давида"

Israel Ministry of Defense: Historic agreement signed for the procurement of the "David's Sling" missile defense system by Finland. The agreement is valued at approximately 317 million EUR. pic.twitter.com/XiTGTH8BnP — Joe Truzman (@JoeTruzman) November 12, 2023

Director General MG (Res) Eyal Zamir signed an agreement for the sale of the "David's Sling" to Finland valued at approx. 317 million EUR. It is one of the world's leading systems for intercepting advanced threats including ballistic missiles, cruise missiles, aircraft & drones. pic.twitter.com/lqeAxy7WiK — Ministry of Defense (@Israel_MOD) November 12, 2023

"Историческое соглашение" было подписано в воскресенье в штаб-квартире Минобороны Израиля в Тель-Авиве, сообщила представитель ведомства.

Общая сумма контракта составляет 317 млн евро.

"Праща Давида" - система противовоздушной обороны, разработанная совместно Израилем и США.

Она используется как для перехвата тактических баллистических ракет, крылатых ракет, самолетов и дронов.

После принятия в НАТО 4 апреля Финляндия увеличила свой оборонный бюджет. На присоединение к альянсу традиционно нейтральная Финляндия решилась после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года.