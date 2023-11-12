В ночь на понедельник ожидается дождь, температура понизится

Небо будет закрыто облаками, в Видземе дождь будет продолжительным. Будет дуть северо-западный, западный ветер от слабого до умеренного, на побережье порывистый.

Температура воздуха понизится до +2...+7 градусов.

В Риге будет преимущественно облачно, временами пройдут дожди. Будет дуть слабый северо-западный ветер, воздух остынет до +5...+6 градусов.