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В понедельник местами ожидаются затяжные дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень
Осень Фото: dpa/scanpix

В понедельник местами в Латвии, в том числе в столице, ожидается затяжной дождь, прогнозируют синоптики.

В Латгале и Видземе ожидается также мокрый снег, с утра местами возможно обледенение на дорогах.

Ожидается преимущественно облачная погода. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +1...+3 градусов в северо-восточных районах до +7...+8 градусов на западном побережье Курземе.

В Риге в первый день недели ожидается затяжной дождь, будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, а температура воздуха составит +5...+6 градусов.

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