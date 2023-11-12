В понедельник местами ожидаются затяжные дожди

В понедельник местами в Латвии, в том числе в столице, ожидается затяжной дождь, прогнозируют синоптики.
В Латгале и Видземе ожидается также мокрый снег, с утра местами возможно обледенение на дорогах.
Ожидается преимущественно облачная погода. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит от +1...+3 градусов в северо-восточных районах до +7...+8 градусов на западном побережье Курземе.
В Риге в первый день недели ожидается затяжной дождь, будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, а температура воздуха составит +5...+6 градусов.
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