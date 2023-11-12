Фото, видео ⟩ "Это коснулось лично меня". Разговор со знакомой мужа пропавшей Анны Янсоне

"Я здесь, потому что у лучшего друга моего брата произошло несчастье, - рассказала Инга Apollo.lv. - Я знаю Юриса более 20 лет. Я считаю нормальным явлением - приехать на помощь. Я могла бы сделать это быстрее, если бы знала, как это происходит и куда обращаться. Я бы хотела, чтобы люди в Латвии более активно участвовали в такой волонтерской работе. То, что произошло, коснулось лично меня".

На вопрос о том, почему многие в комментариях высказывают разные мнения о причинах исчезновения Анны, Инга отвечает: "У очень негативные комментаторов нет терпимости к человеку, которого коснулось несчастье. Поэтому хотелось бы, чтобы люди помогали, а не осуждали. Желаю, чтобы все матери, страдающие депрессией, знали, что это такое, и не боялись просить о помощи".