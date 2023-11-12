Фото, видео ⟩ "Это коснулось лично меня". Разговор со знакомой мужа пропавшей Анны Янсоне

Прошло 11 дней с момента получения известия об исчезновении Анны Янсоне и ее дочери Луизы Эвертовской. Сегодня, 12 ноября, в национальном парке Кемери проходит масштабная поисковая операция. Комментарий порталу Apollo.lv оставила сестра лучшего друга мужа Анны Юриса - Инга.
"Я здесь, потому что у лучшего друга моего брата произошло несчастье, - рассказала Инга Apollo.lv. - Я знаю Юриса более 20 лет. Я считаю нормальным явлением - приехать на помощь. Я могла бы сделать это быстрее, если бы знала, как это происходит и куда обращаться. Я бы хотела, чтобы люди в Латвии более активно участвовали в такой волонтерской работе. То, что произошло, коснулось лично меня".
На вопрос о том, почему многие в комментариях высказывают разные мнения о причинах исчезновения Анны, Инга отвечает: "У очень негативные комментаторов нет терпимости к человеку, которого коснулось несчастье. Поэтому хотелось бы, чтобы люди помогали, а не осуждали. Желаю, чтобы все матери, страдающие депрессией, знали, что это такое, и не боялись просить о помощи".
О послеродовой депрессии женщина говорит: "Сегодня в нашем обществе так: если в семье появляется ребенок, женщина хочет быть и идеальной матерью, и женой, поэтому мало что расскажет мужу. Может, будет бояться, что ее не поймут. Тогда она идет к подругам. Может, и они не поймут. И тогда проблема остается самой женщине с ребенком.
Об этом нужно говорить, чтобы общественность знала, что происходит и так. Есть сигналы, которые должны быть восприняты членами семьи, и на них нужно отреагировать".
Почему Анна с малышом ушла из дома? В интервью онлайн-журналу Klik муж Анны Юрис рассказал, что произошло вечером 1 ноября.
Также ситуацию прокомментировали криминолог и близкая подруга.
Как сообщалось, к операции по поискам Анны привлечены Госполиция, организация Bezvēsts.lv и волонтеры.
По информации Apollo.lv, по территории, где происходят поиски, сложно передвигаться - особенно по болотам и густым лесам.
Видео: Поиски пропавшей Анны Янсоне в Национальном парке Кемери
Фото: Поиски пропавшей Анны Янсоне в Национальном парке Кемери
Bezvēsts.lv подчеркивает, что зона поисков очень большая, поэтому необходимы дополнительные силы.
Тот, кто готов участвовать в поисках, должен до прибытия на место установить на свой смартфон приложение Bezvests.lv и обеспечить постоянный доступ в Интернет.
Видео: Поиски пропавшей Анны Янсоне в Национальном парке Кемери
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