Видео ⟩ Двое погибших в ДТП на Вентспилсском шоссе: движение закрыто в обе стороны

На трассе А10 в волости Салас Марупского края около 17:00 в воскресенье, 12 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух автомобилей, сообщает Государственная полиция. На месте работают экстренные службы. В полиции сообщили, что в результате происшествия погибли два человека.
"На месте происшествия движение перекрыто в обоих направлениях, мы призываем выбрать другие объездные маршруты", - сообщили в Госполиции.
Latvijas Valsts ceļi, в свою очередь, информирует, что на 33-м километре Вентспилсского шоссе (А10) недалеко от Спуньциемса произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и грузового автобуса.
Движение закрыто в обе стороны.
Объезд возможен через Юрмалу.
Mārupes novadā, Salas pagastā uz autoceļa A10 noticis ceļu satiksmes negadījums – divu automašīnu sadursme. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā. Satiksme negadījuma vietā bloķēta abos virzienos, aicinām izvēlēties citus apbraukšanas maršrutus. https://t.co/NyLJtte6Xr— Valsts policija (@Valsts_policija) November 12, 2023
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