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Видео ⟩ Двое погибших в ДТП на Вентспилсском шоссе: движение закрыто в обе стороны

rus.tvnet.lv
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Служба неотложной помощи у места ДТП на Вентспилсском шоссе
Служба неотложной помощи у места ДТП на Вентспилсском шоссе Фото: Ekrānuzņēmums no video

На трассе А10 в волости Салас Марупского края около 17:00 в воскресенье, 12 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух автомобилей, сообщает Государственная полиция. На месте работают экстренные службы. В полиции сообщили, что в результате происшествия погибли два человека.

"На месте происшествия движение перекрыто в обоих направлениях, мы призываем выбрать другие объездные маршруты", - сообщили в Госполиции.

Latvijas Valsts ceļi, в свою очередь, информирует, что на 33-м километре Вентспилсского шоссе (А10) недалеко от Спуньциемса произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и грузового автобуса.

Движение закрыто в обе стороны.

Объезд возможен через Юрмалу.

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