Видео ⟩ Двое погибших в ДТП на Вентспилсском шоссе: движение закрыто в обе стороны

На трассе А10 в волости Салас Марупского края около 17:00 в воскресенье, 12 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух автомобилей, сообщает Государственная полиция. На месте работают экстренные службы. В полиции сообщили, что в результате происшествия погибли два человека.