Главное за 12 ноября ⟩ Смертельное ДТП под Марупе, кто сможет штрафовать за нарушения ПДД и самолеты из РФ над Латвией

Со следующего года к цветным контейнерам для сортировки отходов во внутренних дворах домов обязательно добавится еще один контейнер - коричневый, предназначенный для биологических отходов.

За рубежом:

По данным The Washington Post и Der Spiegel, атаку на "Северные потоки" мог координировать украинский офицер, который находится под следствием по другому делу.

В субботу в результате взрыва в штабе армии РФ в оккупированном украинском Мелитополе погибли несколько российских офицеров.

Эксперты опасаются, что ожидаемое в Исландии извержение вулкана может нанести серьезный ущерб городу Гриндавик возле столицы страны Рейкьявика.

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В студии RUS TVNET побывала вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая, которая в этом году впервые в карьере оказалась в топ-130 мирового рейтинга WTA.

Спустя два месяца после премьеры на Венецианском кинофестивале на Netflix доступен "Убийца" - новый фильм от автора культовых триллеров "Бойцовский клуб", "Семь" и "Девушка с татуировкой дракона" Дэвида Финчера. После драматического "Манка" режиссер, казалось бы, вернулся к привычному жанру, однако его новинка совсем не похожа на то, что постановщик делал раньше.

7 ноября радар воздушных сил констатировал нарушение воздушного пространства Латвии у границы с Россией, совершенное российским летательным аппаратом. После незаконного пересечения границы летательный аппарат вернулся на территорию РФ. В тот же день было замечено, что два самолета пролетели над Латвией как в, так и из России. Разрешено ли это?

Компания Google начала информировать пользователей о том, что уже скоро будет удалено множество профилей пользователей. Вместе с электронным адресом также будут удалены все связанные сервисы и данные, в том числе аккаунты на "Google Диске", "Google Фото" и YouTube.