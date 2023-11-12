Неделя подходит к концу - завтра понедельник, но новости ни утихали даже в воскресенье. RUS TVNET рассказывает о важнейших событиях уходящего дня из Латвии и мира - от смертельного ДТП под Марупе до неспокойного вулкана в Исландии.
Главное за 12 ноября ⟩ Смертельное ДТП под Марупе, кто сможет штрафовать за нарушения ПДД и самолеты из РФ над Латвией
Новости Латвии:
На трассе А10 в волости Салас Марупского края около 17:00 в воскресенье, 12 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух автомобилей. На месте работают экстренные службы. В полиции сообщили, что в результате происшествия погибли два человека.
История мамы двоих детей 34-летней Анны Янсоне потрясла всю страну. 1 ноября Анна вместе со своей младшей дочерью ушла из дома в Риге, а на следующий день тело четырехмесячной девочки обнаружили в лесу в арендованном автомобиле. Маму младенца продолжают искать. Ранее стало известно, что Анна могла страдать от послеродовой депрессии.
Прошло 11 дней с тех пор, как поступило сообщение об исчезновении Анны Янсоне и ее дочери Луизы. Сегодня, 12 ноября, в Национальном парке Кемери проводится масштабная поисковая операция.
Уже почти год существует новая система, когда экипаж полиции образуют сотрудник, курирующий сферу дорожного движения, и напарник с опытом в других сферах деятельности полиции. В связи с этим теперь и полицейские микроавтобусы ловят нарушителей, превышающих скорость, и следят за движением.
Со следующего года к цветным контейнерам для сортировки отходов во внутренних дворах домов обязательно добавится еще один контейнер - коричневый, предназначенный для биологических отходов.
За рубежом:
По данным The Washington Post и Der Spiegel, атаку на "Северные потоки" мог координировать украинский офицер, который находится под следствием по другому делу.
В субботу в результате взрыва в штабе армии РФ в оккупированном украинском Мелитополе погибли несколько российских офицеров.
Эксперты опасаются, что ожидаемое в Исландии извержение вулкана может нанести серьезный ущерб городу Гриндавик возле столицы страны Рейкьявика.
Интересное чтиво:
В студии RUS TVNET побывала вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая, которая в этом году впервые в карьере оказалась в топ-130 мирового рейтинга WTA.
Спустя два месяца после премьеры на Венецианском кинофестивале на Netflix доступен "Убийца" - новый фильм от автора культовых триллеров "Бойцовский клуб", "Семь" и "Девушка с татуировкой дракона" Дэвида Финчера. После драматического "Манка" режиссер, казалось бы, вернулся к привычному жанру, однако его новинка совсем не похожа на то, что постановщик делал раньше.
7 ноября радар воздушных сил констатировал нарушение воздушного пространства Латвии у границы с Россией, совершенное российским летательным аппаратом. После незаконного пересечения границы летательный аппарат вернулся на территорию РФ. В тот же день было замечено, что два самолета пролетели над Латвией как в, так и из России. Разрешено ли это?
Компания Google начала информировать пользователей о том, что уже скоро будет удалено множество профилей пользователей. Вместе с электронным адресом также будут удалены все связанные сервисы и данные, в том числе аккаунты на "Google Диске", "Google Фото" и YouTube.
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