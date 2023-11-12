Фото ⟩ В Адажи загорелись несколько ангаров

VUGD сообщает, что незадолго до 18:00 пожарные выехали на улицу Леюпес в Адажи, где открытым пламенем горели несколько соединенных между собой ангаров, и пламя быстро распространялось.

В тушении были задействованы более 30 пожарных с восемью автоцистернами и двумя автолестницами. Для координации работ на месте был создан оперативный штаб, в состав которого были вовлечены VUGD, Госполиция, Служба скорой медицинской помощи (NMPD) и представители предприятий, находящихся в здании.

В 21:06 пожарные локализовали распространение огня.

Площадь возгорания составила 1400 квадратных метров, на которых находились ангар, находящиеся в нем легковые автомобили и палеты, а также два соседних ангара.

Пожарные эвакуировали из ангара 17 автомобилей и дизельный кран, однако семь машин сгорели, а еще пять получили повреждения из-за высокой температуры.

Работы по тушению продолжается.