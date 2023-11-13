Какой ущерб наносят изображения, созданные ИИ?

Осознание того, что в Сети курсирует контент, созданный искусственным интеллектом, ведет к тому, что пользователи начинают чувствовать себя неуверенно во всем, с чем сталкиваются. Профессор из Университета Беркли Хани Фарид поясняет: "Возможность манипулировать фотографиями, аудио- и видеоматериалами приводит к тому, что все ставится под сомнение". Иногда, например, подлинные изображения ошибочно маркируются как неаутентичные.

Так произошло и в данном случае: фотографией, на которой, как утверждалось, изображен обугленный труп израильского младенца, поделились в соцсети X премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, консервативный американский комментатор Бен Шапиро и другие. А антиизраильский активист со скандальной репутацией Джексон Хинкл настаивал, что это изображение было создано с помощью ИИ.

Джексон Хинкл представил на сайте X, по его утверждению, доказательство того, что это изображение является ИИ-фейком Фото: Deutsche Welle

Как возможное доказательства Хинкл приложил к своему посту в Х скриншот экрана детектора искусственного интеллекта "AI or not" ("ИИ или нет"), который классифицировал вышеупомянутое изображение как сгенерированное ИИ. Сообщение Хинкла в X было просмотрено более 20 млн раз и вызвало бурные дискуссии. В итоге многие заявили, что изображение, скорее всего, подлинное и что Хинкл, таким образом, не прав. Хани Фарид также заявил DW, что ему не удалось обнаружить в данном изображении никаких несоответствий, которые указывали бы на подделку с помощью ИИ.

Как это может быть? Детекторы ИИ, с помощью которых можно проверить, является ли изображение или текст сгенерированными искусственным интеллектом, пока еще нередко выдают ошибочные результаты. В зависимости от проверяемой картинки они выносят либо правильные, либо неправильные суждения, причем зачастую лишь с разной долей вероятности, а не как стопроцентное утверждение. Поэтому эти детекторы годятся в лучшем случае как дополнительный, но не как единственный инструмент для проверки потенциальных подделок, созданных с помощью ИИ.

Когда фактчекинг-группа DW попыталась проверить это изображение на "AI or not", детектор не классифицировал его как сгенерированное ИИ Фото: Deutsche Welle

Фактчекинг-группа DW также не смогла обнаружить явных признаков манипуляций с помощью ИИ на изображении с телом младенца. Любопытно, что когда группа попыталась самостоятельно проверить это изображение на "AI or not", детектор не классифицировал его как сгенерированное ИИ - но указал на низкое качество картинки. Другой детектор ИИ (модерация Hive) также пришел к выводу, что изображение является подлинным.