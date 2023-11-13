Лайла Лиелбарде и Артис Бебрис - абсолютные чемпионы по бодибилдингу от NAC Latvia

12 ноября в Доме культуры Ŗīgava в Саласпилсе прошел открытый чемпионат Латвии по бодибилдингу NAC Latvia. В соревнованиях принимали участие спортсмены не только из Латвии, но и из Литвы и Эстонии.
Турнир стал настоящим праздником силы, красоты и культуры тела в полном смысле!
Участники продемонстрировали отличную форму. Было на что посмотреть, особенно в женских категориях. Так, в самой конкурентной категории Miss Bikini-Shape было 10 участниц, в том числе настоящие звезды из Литвы, но победу одержала все-таки уже известная латвийская спортсменка Ольга Спиче (Olga Spyče), а литовской звездной гостье Юстине Садаускиене (Justine Sadauskiene) в этот раз пришлось довольствоваться вторым местом. Ольга также победила и в категории Miss Buns, в которой судьи оценивают развитие и эстетичность именно нижней части тела. Категория Miss Buns неизменно вызывает восторг и оживление у зрителей.
В категории Miss Figure победила Лайла Лиелбарде (Laila Lielbarde). Она стала открытием этого чемпионата, показала очень пропорционально и эстетично развитое тело, а соревновательная форма Лайлы просто не оставила шансов никому в этой максимально сложной категории.
У мужчин в категории Teenage Bodybuilding, в которой соревнуются спортсмены в возрасте до 18 лет, победил 14-летний Тимур Марков (Timurs Markovs). В категории Bodybuilding Juniors победил литовец Владас Шкерис (Vladas Škerys), вторым стал эстонец Рауно Пайа (Rauno Pajа). В категории Men’s Physique с очень близким результатом Карлис Атварс (Kārlis Atvars) проиграл Никите Герасимову (Nikita Gerassimov) из Эстонии.
В категориях Classic Physique и Bodybuilding Masters over 40 победил гость из Литвы Тадас Ефишовас (Tadas Jefišovas). Среди ветеранов бодибилдинга старше 50 лет победителем стал Георгий Даташвили (Georgijs Datašvili).
В самой тяжеловесной категории Bodybuilding Class 2 (-175cm) уже не в первый раз столкнулись Артис Бебрис (Artis Bēbris) и Гражвидас Нарушевичиус (Gražvydas Naruševičius), и в этой принципиальной дуэли победил представитель Латвии Артис Бебрис.
Лучшим бодибилдером ростом выше 175 см снова стал литовский спортсмен Владас Шкерис (Vladas Skerys).
Абсолютными победителями турнира стали Лайла Лиелбарде (Laila Lielbarde) и Артис Бебрис (Artis Bēbris). По мнению латвийских экспертов бодибилдинга, они действительно представляют собой эталоны телосложения в нашем спорте.
Следующий чемпионат пройдет весной следующего года.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!