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Лайла Лиелбарде и Артис Бебрис - абсолютные чемпионы по бодибилдингу от NAC Latvia

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Лайла Лиелбарде и Артис Бебрис
Лайла Лиелбарде и Артис Бебрис Фото: пресс-фото/ коллаж RUS TVNET

12 ноября в Доме культуры Ŗīgava в Саласпилсе прошел открытый чемпионат Латвии по бодибилдингу NAC Latvia. В соревнованиях принимали участие спортсмены не только из Латвии, но и из Литвы и Эстонии.

Турнир стал настоящим праздником силы, красоты и культуры тела в полном смысле!

Участники продемонстрировали отличную форму. Было на что посмотреть, особенно в женских категориях. Так, в самой конкурентной категории Miss Bikini-Shape было 10 участниц, в том числе настоящие звезды из Литвы, но победу одержала все-таки уже известная латвийская спортсменка Ольга Спиче (Olga Spyče), а литовской звездной гостье Юстине Садаускиене (Justine Sadauskiene) в этот раз пришлось довольствоваться вторым местом. Ольга также победила и в категории Miss Buns, в которой судьи оценивают развитие и эстетичность именно нижней части тела. Категория Miss Buns неизменно вызывает восторг и оживление у зрителей. 

Ольга Спиче (Olga Spyče)
Ольга Спиче (Olga Spyče) Фото: Пресс-фото

В категории Miss Figure победила Лайла Лиелбарде (Laila Lielbarde). Она стала открытием этого чемпионата, показала очень пропорционально и эстетично развитое тело, а соревновательная форма Лайлы просто не оставила шансов никому в этой максимально сложной категории.

Лайла Лиелбарде
Лайла Лиелбарде Фото: Пресс-фото

У мужчин в категории Teenage Bodybuilding, в которой соревнуются спортсмены в возрасте до 18 лет, победил 14-летний Тимур Марков (Timurs Markovs). В категории Bodybuilding Juniors победил литовец Владас Шкерис (Vladas Škerys), вторым стал эстонец Рауно Пайа (Rauno Pajа). В категории Men’s Physique с очень близким результатом Карлис Атварс (Kārlis Atvars) проиграл Никите Герасимову (Nikita Gerassimov) из Эстонии.

Никита Герасимов и Карлис Атварс
Никита Герасимов и Карлис Атварс Фото: Пресс-фото

В категориях Classic Physique и Bodybuilding Masters over 40 победил гость из Литвы Тадас Ефишовас (Tadas Jefišovas). Среди ветеранов бодибилдинга старше 50 лет победителем стал Георгий Даташвили (Georgijs Datašvili).

Тадас Ефишовас
Тадас Ефишовас Фото: Пресс-фото
Георгий Даташвили
Георгий Даташвили Фото: Пресс-фото

В самой тяжеловесной категории Bodybuilding Class 2 (-175cm) уже не в первый раз столкнулись Артис Бебрис (Artis Bēbris) и Гражвидас Нарушевичиус (Gražvydas Naruševičius), и в этой принципиальной дуэли победил представитель Латвии Артис Бебрис.

Гражвидас Нарушевичиус
Гражвидас Нарушевичиус Фото: Пресс-фото

Лучшим бодибилдером ростом выше 175 см снова стал литовский спортсмен Владас Шкерис (Vladas Skerys).

Артис Бебрис и Владас Шкерис
Артис Бебрис и Владас Шкерис Фото: Пресс-фото

Абсолютными победителями турнира стали Лайла Лиелбарде (Laila Lielbarde) и Артис Бебрис (Artis Bēbris). По мнению латвийских экспертов бодибилдинга, они действительно представляют собой эталоны телосложения в нашем спорте.

Следующий чемпионат пройдет весной следующего года.

Артис Бербрис и Андрей Линертс (тренер)
Артис Бербрис и Андрей Линертс (тренер) Фото: Пресс-фото
Артис Бебрис
Артис Бебрис Фото: Пресс-фото
Иева Апине
Иева Апине Фото: Пресс-фото

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