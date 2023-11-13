Лайла Лиелбарде и Артис Бебрис - абсолютные чемпионы по бодибилдингу от NAC Latvia

Участники продемонстрировали отличную форму. Было на что посмотреть, особенно в женских категориях. Так, в самой конкурентной категории Miss Bikini-Shape было 10 участниц, в том числе настоящие звезды из Литвы, но победу одержала все-таки уже известная латвийская спортсменка Ольга Спиче (Olga Spyče), а литовской звездной гостье Юстине Садаускиене (Justine Sadauskiene) в этот раз пришлось довольствоваться вторым местом. Ольга также победила и в категории Miss Buns, в которой судьи оценивают развитие и эстетичность именно нижней части тела. Категория Miss Buns неизменно вызывает восторг и оживление у зрителей.