Первый рабочий день принес множество важных событий - полиция рассказала о новых данных в связи с поисками без вести пропавшей Анны Янсоне, в Риге не будут демонтировать памятник Барклаю де Толли и как живут в Латвии украинцы, сменившие Москву на Ригу. Об этих и других новостях понедельника, 13 ноября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 13 ноября ⟩ Новые данные о поисках Анны Янсоне, приостановлен закон о партнерстве и украинцы, сменившие Москву на Ригу
Новости Латвии:
Государственная полиция в связи с поисками без вести пропавшей Анны Янсоне 1989 года рождения просит жителей, которые отправляются в лесной массив в Валгундской волости Елгавского края, в окрестностях Большого Кемерского болота (у шоссе Р101, между Лиепайским и Вентспилсским шоссе), обратить внимание, не валяется ли в этом месте литровая бутылка антифриза белого цвета!
"В Риге я себя чувствую отчасти как дома, так сложились звезды. Когда мы думали, куда нам переезжать, я посмотрела "Орел и решка". И там было как раз про Ригу, что это смесь Днепра и Львова. Муж у меня из Львова, а я из Днепра", - говорит Анастасия Лёвина, которая уже год живет в Риге и служит в Рижском театре им. Чехова. Когда началась полномасштабная война, они с мужем Вадимом Николайчуком жили в Москве и строили актерскую карьеру.
На прошлой неделе литовский государственный оператор пассажирских поездов LTG Link объявил, что этой зимой планирует начать международное железнодорожное сообщение с Латвией. Первый поезд из Вильнюса в Ригу должен отправиться уже 27 декабря, а 12 ноября министр транспорта Литвы Марюс Скуодис рассказал, насколько продолжительным может быть это путешествие.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич на два месяца приостановил провозглашение принятых Сеймом 9 ноября поправок к закону о нотариате, которые предусматривают введение института партнерства, говорится в заявлении президента в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
В минувшие выходные в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как несколько дорогих автомобилей грубо нарушают правила дорожного движения.
За рубежом:
В Сочи, недалеко от официальной резиденции президента России Владимира Путина "Бочаров Ручей", установлен комплекс ПВО, сообщает российское издание The Moscow Times.
Мы рассказываем историю палестинского стоматолога из сектора Газа, которому позвонили из израильской разведки и предупредили, что его район в ближайшее время подвергнется бомбардировке.
В субботу, 11 ноября, в 20.45 в волости Тарту в поселке Раади произошла тяжелая авария, в результате которой погибла 14-летняя девочка, пишет Rus.Postimees.
Польша развернула на восточной границе с Беларусью новый танковый батальон, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в воскресенье, 12 ноября.
РИА "Новости" и ТАСС сообщили о "перегруппировке" российских войск к востоку от Днепра, а затем аннулировали новость. Минобороны РФ заявило о провокации.
План международного энергетического концерна Eesti Energia начать добычу сланцевого масла в США окончательно провалился, а в ходе судебного процесса в Америке стало известно, что деньги эстонских налогоплательщиков с самого начала использовались для игры в русскую рулетку. Об этом пишет эстонское издание Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
На берегу озера Лиелауцес в Ильской волости находится заброшенная и разрушенная усадьба Стирну и поселок, которые, как цветок пчел, манят любителей вымерших и апокалиптических мест. Сейчас ноябрь, темнеет уже в одиннадцать утра и тоска берет верх все чаще и с все более отвратительной силой, так что ничего не остается, кроме как поехать в Стирну самому. Итак, вот рассказик об усадьбе, о поселке, единственном встреченном его жителе, ливанских домах и всех тех двадцати разах, когда я чуть было не проваливался в скрытый под травой и кустами колодец.
На юге Эстонии фотоловушка поймала столько кабанов, что всех и не сосчитаешь, пишет Rus.Postimees.
Подошли к концу все подготовительные работы норвежского национального авиаперевозчика Norwegian, чтобы весной следующего года открыть базу в Рижском аэропорту, сообщает RUS LSM со ссылкой на исполнительного директора авиакомпании Гейра Карлсена.
Супруга латвийского паркуриста Павла Петкуна, порнозвезда Райли Рид, побывала в гостях у подкаста Just Trish. В беседе с ведущей подкаста они поговорили о Латвии, языке и дочери. Так, например, актриса сообщила, когда планирует впервые посетить родину своего мужа.
Министерство внутренних дел Литвы обязало департамент миграции МВД начать процедуру лишения литовского гражданства российской балерины и актрисы Илзе Лиепы.
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