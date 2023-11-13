Главное за 13 ноября ⟩ Новые данные о поисках Анны Янсоне, приостановлен закон о партнерстве и украинцы, сменившие Москву на Ригу

На берегу озера Лиелауцес в Ильской волости находится заброшенная и разрушенная усадьба Стирну и поселок, которые, как цветок пчел, манят любителей вымерших и апокалиптических мест. Сейчас ноябрь, темнеет уже в одиннадцать утра и тоска берет верх все чаще и с все более отвратительной силой, так что ничего не остается, кроме как поехать в Стирну самому. Итак, вот рассказик об усадьбе, о поселке, единственном встреченном его жителе, ливанских домах и всех тех двадцати разах, когда я чуть было не проваливался в скрытый под травой и кустами колодец.