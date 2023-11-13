Черный день на дорогах Латвии: в воскресенье в ДТП погибли три человека

Как сообщалось, серьезная авария произошла в воскресенье вечером в Марупском крае, где на Вентспилсском шоссе столкнулись легковой автомобиль Mercedes Benz и пассажирский автобус. В результате аварии погибли два человека, находившихся в автомобиле.

Данные о числе пострадавших разнятся: по данным полиции, травмы получили 17 человек, а по данным Государственной пожарно-спасательной службы - в больницы доставлены 18 человек.

Среди пострадавших трое детей, которые госпитализированы с относительно легкими травмами. Взрослые получили в основном травмы средней тяжести, а травмы двух пострадавших оцениваются как очень серьезные.

Второе дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Земгале. В Смардской волости Тукумского края на автодороге Елгава - Тукумс около 21:30 женщина 1989 года рождения на автомобиле Volvo совершила наезд на мужчину 1992 года рождения, который находился на проезжей части в темное время суток без светоотражателей. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В целом в воскресенье в Латвии было зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий - погибли три человека, 23 получили травмы.

За вождение в состоянии опьянения полиция задержала 11 водителей, шесть из которых находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности.

За превышение скорости в воскресенье составлено 227 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 515 протоколов.