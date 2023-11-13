Зутис одержал третью победу в ММА: потребовалось чуть более 10 секунд

Уже с первых секунд боя инициативой завладел Зутис, который пошел в атаку и после нескольких точных ударов отправил соперника на землю. Как только латыш хотел завершить поединок, добавив еще несколько ударов, в бой вмешался рефери.

Таким поворотом не были довольны ни спортсмены, ни зрители, которые единогласно требовали продолжить бой. Однако так как рефери бой уже остановил, продолжение не было возможно по правилам.

Таким образом, на 14-й секунде первого раунда Зутис одержал победу техническим нокаутом. Эта победа стала для Зутиса в ММА третьей в четырех проведенных боях. Стоит отметить, что он в этом бою заменил получившего травму Дайниса Загериса, который в рамках своего дебюта в ММА должен был встретиться с вышеупомянутым Яковлевым.