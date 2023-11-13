Образовательная программа Riga TechGirls в этом году охватила более 40 стран

Как указывают сами участники программы Iepazīsti tehnoloģijas, она также очень доступна и для людей, не имеющих каких-либо предварительных знаний в сфере ИТ. Рассказывает Иева: "Программа Iepazīsti tehnoloģijas колоссальна своим широким спектром, очень интересными лекторами и колоссальной, поддерживающей средой. Мне очень понравилось получать исчерпывающую информацию, которая проливала свет на сектор ИТ и не давала растеряться, когда люди вокруг меня начинали сыпать различными жаргоннными словами и терминами. Я хоть и не специалист, но способна воспринимать основную идею с новым, дополненным смыслом и накоплением значений. Еще очень радует искреннее и простое отношение как модераторов, так и преподавателей, что напоминает нам о том, что такие характеристики профессионалов прежних времен, как высокомерие, самомнение, сложность и сверхзнания, давно вышли из моды! В моде человечность, открытость, простота, юмор и доброжелательность к окружающим".