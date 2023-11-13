Образовательная программа Riga TechGirls в этом году охватила более 40 стран

С 15 августа по 2 ноября уже в четвертый раз прошла бесплатная образовательная программа Iepazīsti tehnoloģijas, организованная объединением Riga TechGirls при поддержке Google.org, Tet и других технологических предприятий. В этом году заявки на участие в программе подали 4950 участников из более чем 40 стран. Хотя программу по-прежнему изучают в основном женщины, количество мужчин в рядах участников выросло с 6% в прошлом году до 8% в этом.
Почти четверть, или 1084, участников в этом году изучали программу повторно. Более 91% участников программы составили женщины, более 8% - мужчины. Самому младшему участнику было 15 лет, самому старшему - 76, а самую большую группу, или в общей сложности 69%, составили участники в возрасте 26-45 лет.
Наибольшее количество участников - 20,3% - подали заявки с желанием узнать что-то новое или расширить свои знания в сфере ИТ. Почти столько же (20,1%) указали, что хотели бы узнать больше о тенденциях в сфере ИТ и прогнозах на будущее. Третья по популярности причина, которую отметили 18,7% участников, - понять, подходит ли им технологическая отрасль.
"Мы очень рады, что в этом году программа вызвала большой интерес среди участников не только из Латвии, но и среди латышей, живущих за рубежом. Всего за четыре года действия программы заявки подали почти 22 000 человек. Мы благодарны, что в этом году при поддержке Министерства благосостояния нам удалось предоставить для программы сурдопереводчика. В Латвии это уникальный опыт организации такой учебной программы - сделать ее инклюзивной и открытой, чтобы улучшить цифровые навыки каждого члена общества. Мы видим, что участники это тоже оценили. Мы также благодарны предприятиям, которые поддержали программу, тем самым поддержав доступную для всех людей программу обучения", - говорит Элина Смилга, руководитель программы Iepazīsti tehnoloģijas.
Активнее всего подавали заявки рижане (47%), а 5% участников подали заявки из 40 стран за пределами Латвии: представлены Англия, США, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Чехия, Дания, Египет, Франция, Греция, Грузия, Гватемала, Эстония, Ирландия, Исландия, Италия, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Канада, Кот-д'Ивуар, Люксембург, Мальта, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Шотландия, Словакия, Словения, Финляндия, Испания, Швейцария, Турция, Венгрия, Замбия и Швеция.
В программе в качестве лекторов приняли участие 45 профессионалов отрасли, которые рассказали о различных тенденциях в сфере ИТ, поделились своим опытом и воодушевляли участников к интересным изменениям. Слушатели программы также выбрали топ-3 самых рейтинговых занятий. Высоко оценен курс по искусственному интеллекту, на котором специалист по искусственному интеллекту Антонс Мислевичс из компании C.T.Co рассказал, как лучше использовать ИИ в повседневной и в профессиональной жизни, а также сделать первые шаги в его изучении. На занятии, посвященном кибербезопасности, специалист по защите персональных данных Юлия Валпетере и тестировщик ИТ-безопасности компании Tet Тина Эмилия Гаваре рассказали о различных направлениях, понятиях кибербезопасности и первых профессиональных шагах в этой области. В свою очередь на занятии, посвященном дизайн-мышлению, Лига Летиня, опытный профессионал в этой сфере из компании Printify, рассказала, как дизайн-мышление может быть полезно в любой другой области.
"Учебная программа Riga TechGirls Iepazīsti tehnoloģijas действительно важна, потому что обучение и умение быть гибкими - один из ключей к успеху, чтобы технологии не пугали, а вдохновляли на освоение новых навыков. Сегодня мы уже не думаем, что будем направлять свою карьеру в одном направлении всю оставшуюся жизнь, поэтому было приятно встретить на этом обучении столько энергичных и настойчивых женщин, которые достаточно смелы, чтобы воспользоваться возможностями, предоставляемыми развитием технологий и, возможно, принять важные карьерные решения. Каждый день, работая в Tet, я вижу, что за каждой технологической инновацией стоит человек, и я верю, что эта программа позволит и ее участникам увидеть себя в этой области", - подчеркивает Солвита Бруге, директор службы персонала и окружающей среды Tet.
Как указывают сами участники программы Iepazīsti tehnoloģijas, она также очень доступна и для людей, не имеющих каких-либо предварительных знаний в сфере ИТ. Рассказывает Иева: "Программа Iepazīsti tehnoloģijas колоссальна своим широким спектром, очень интересными лекторами и колоссальной, поддерживающей средой. Мне очень понравилось получать исчерпывающую информацию, которая проливала свет на сектор ИТ и не давала растеряться, когда люди вокруг меня начинали сыпать различными жаргоннными словами и терминами. Я хоть и не специалист, но способна воспринимать основную идею с новым, дополненным смыслом и накоплением значений. Еще очень радует искреннее и простое отношение как модераторов, так и преподавателей, что напоминает нам о том, что такие характеристики профессионалов прежних времен, как высокомерие, самомнение, сложность и сверхзнания, давно вышли из моды! В моде человечность, открытость, простота, юмор и доброжелательность к окружающим".
Iepazīsti tehnoloģijas проводилась при поддержке гранта Google.org. На лекциях и практических мастерских участники программы были ознакомлены с такими темами, как DevOps, UX/Ui, цифровой маркетинг, управление ИТ-проектами, no-code, искусственный интеллект (ИИ), кибербезопасность, тестирование, создание электронного магазина (e-commerce) и т.д., а также могли проконсультироваться и получить поддержку в управлении карьерой, усовершенствовать ее и таким образом принять наиболее подходящие карьерные решения в различных жизненных ситуациях. Все уроки проводились на латышском языке с сурдопереводчиком, были доступны бесплатно и их можно было изучать онлайн.
Главными партнерами программы являются Google.org и технологическое предприятие Tet при поддержке Swisscom DevOps Center Riga, SEB, Tietoevry и Baltic Computer Academy - BDA.
Информационная поддержка: Министерство благосостояния, TVNET Grupa, Ir, Visual Media, креативное агентство WRONG Digital и коммуникационное агентство Deep White.
Друзья программы: Apeirons, Латвийское общество глухих, Общество Tepat un kopā.
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