В ночь на вторник во многих местах Латвии пройдет дождь и снег

Ночью еще будет идти дождь и снег, а днем осадки ожидаются лишь местами, во многих районах страны выглянет солнце.

Ожидается слабый ветер и безветрие, утром местами сгустится туман.

Температура воздуха ночью и утром понизится до -2...+4 градусов, днем будет +1...+6 градусов.

В Риге в ближайшие сутки пройдут кратковременные дожди, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха днем и ночью составит +2...+5 градусов.

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