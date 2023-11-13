В ночь на вторник во многих местах Латвии пройдет дождь и снег

Во вторник, 14 ноября, в Латвии уменьшится количество осадков, но в первой половине дня на дорогах местами ожидается гололедица, прогнозируют синоптики.
Ночью еще будет идти дождь и снег, а днем осадки ожидаются лишь местами, во многих районах страны выглянет солнце.
Ожидается слабый ветер и безветрие, утром местами сгустится туман.
Температура воздуха ночью и утром понизится до -2...+4 градусов, днем будет +1...+6 градусов.
В Риге в ближайшие сутки пройдут кратковременные дожди, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха днем и ночью составит +2...+5 градусов.
Галерея: Погода в Латвии
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