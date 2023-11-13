Литва хочет лишить гражданства балерину Илзе Лиепу

Министерство внутренних дел Литвы обязало департамент миграции МВД начать процедуру лишения литовского гражданства российской балерины и актрисы Илзе Лиепы.
"Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитирующие государство", - говорится в заявлении министерства, поступившем в понедельник в BNS.
Миграционное ведомство, в свою очередь, уже обратилось в компетентные органы с просьбой дать оценку высказываниям Лиепы о войне в Украине и президенте России Владимире Путине.
"В пятницу Департамент миграции направил запросы в компетентные органы страны, которым было предложено дать оценку публичным высказываниям Лиепы", - сообщили BNS в Департаменте миграции.
По словам представителей департамента, если будет установлено, что действия этого лица представляют угрозу национальной безопасности, то департамент подготовит предложение для Министерства внутренних дел обратиться к президенту с просьбой лишить его гражданства.
Согласно Закону о гражданстве, лицо лишается литовского гражданства, приобретенного в порядке исключения, если его действия угрожают интересам безопасности Литвы, если оно публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или других стран-членов Европейского союза, или их союзников.
В соответствии с этим положением президент Гитанас Науседа лишил литовского гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Она и ее муж Повилас Ванагс участвовали в проектах, организованных супругой пресс-секретаря президента России.
Что касается лишения гражданства Лиепы, то Науседа ожидает соответствующего заявления от МВД и предложений Комиссии по гражданству.
"Президент примет решение, как только получит заключение Комиссии по гражданству", - говорится в комментарии администрации Президента.
Глава государства также призвал МВД пересмотреть список лиц, в порядке исключения получивших литовское гражданство и одновременно являющихся гражданами другой страны, и оценить их соответствие вышеупомянутому положению Закона о гражданстве. МВД сообщило, что в понедельник оно обратилось в Департамент госбезопасности с просьбой проверить около 800 иностранцев, получивших литовское гражданство в порядке исключения.
В воскресенье телеканал LRT сообщил, что в интервью российским СМИ Лиепа, имеющая как литовское, так и российское гражданство, осудила поведение стран Балтии и поддержала войну в Украине, развязанную президентом РФ Путиным.
"У меня нет сомнений в том, что говорит наш президент. И хотя как раз с той стороны говорят, что мы оболванены и что Кремль затуманил нам мозги, но это уже дело каждого и выбор каждого. Мне кажется, мы как раз сейчас наконец-то все прекрасно и точно понимаем, что это такое - столкновение наших фундаментальных ценностей. К сожалению, Украина стала разменной монетой, (…), но у нас нет другого выхода", - сказала она.
"Мне очень стыдно за них (страны Балтии - BNS) и очень грустно (..) Мы же очень хорошо понимаем, что к сожалению, народ становится заложником маленькой группы людей. Это нам бесконечно повезло, что мы имеем такого лидера, как Владимир Владимирович Путин, который служит своему отечеству, верен своему долгу", - ответила Лиепа на вопрос о сносе советских памятников в странах Балтии и отмене русской культуры.
Дочь премьера балета советского периода Марио Лиепы, уроженца Латвии, в 2000 году в порядке исключения получила литовское гражданство. Тогда было объявлено, что солистка московского Большого театра получила гражданство за то, что более десяти лет танцевала с литовским балеруном Пятрасом Скирмантасом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!