Литва хочет лишить гражданства балерину Илзе Лиепу

Что касается лишения гражданства Лиепы, то Науседа ожидает соответствующего заявления от МВД и предложений Комиссии по гражданству.

"Президент примет решение, как только получит заключение Комиссии по гражданству", - говорится в комментарии администрации Президента.

Глава государства также призвал МВД пересмотреть список лиц, в порядке исключения получивших литовское гражданство и одновременно являющихся гражданами другой страны, и оценить их соответствие вышеупомянутому положению Закона о гражданстве. МВД сообщило, что в понедельник оно обратилось в Департамент госбезопасности с просьбой проверить около 800 иностранцев, получивших литовское гражданство в порядке исключения.

В воскресенье телеканал LRT сообщил, что в интервью российским СМИ Лиепа, имеющая как литовское, так и российское гражданство, осудила поведение стран Балтии и поддержала войну в Украине, развязанную президентом РФ Путиным.

"У меня нет сомнений в том, что говорит наш президент. И хотя как раз с той стороны говорят, что мы оболванены и что Кремль затуманил нам мозги, но это уже дело каждого и выбор каждого. Мне кажется, мы как раз сейчас наконец-то все прекрасно и точно понимаем, что это такое - столкновение наших фундаментальных ценностей. К сожалению, Украина стала разменной монетой, (…), но у нас нет другого выхода", - сказала она.

"Мне очень стыдно за них (страны Балтии - BNS) и очень грустно (..) Мы же очень хорошо понимаем, что к сожалению, народ становится заложником маленькой группы людей. Это нам бесконечно повезло, что мы имеем такого лидера, как Владимир Владимирович Путин, который служит своему отечеству, верен своему долгу", - ответила Лиепа на вопрос о сносе советских памятников в странах Балтии и отмене русской культуры.

Дочь премьера балета советского периода Марио Лиепы, уроженца Латвии, в 2000 году в порядке исключения получила литовское гражданство. Тогда было объявлено, что солистка московского Большого театра получила гражданство за то, что более десяти лет танцевала с литовским балеруном Пятрасом Скирмантасом.