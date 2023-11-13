СМИ сообщили, сколько военных могла потерять Украина за время войны

В СМИ сказано, что эта информация была получена от официальных лиц США, но конкретный источник не называется. Такие оценки опубликованы в статье, посвященной изменению рынка труда в Украине с начала войны и мобилизации мужского населения.

В статье также упоминается, что около 4,8 млн украинцев практически сразу потеряли работу после нападения России. В октябре 2023 года уровень безработицы в стране достиг 18,4 процента.

Аналогичные подсчеты опубликовала в августе этого года газета The New York Times, в которой сообщалось, что около 70 тысяч украинских военных погибли, а около 120 тысяч получили ранения. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов говорил, что эти оценки не соответствуют действительности.

В свою очередь, по данным The New York Times, Россия потеряла до 120 тысяч военнослужащих погибшими и еще 170-180 тысяч военных ранеными.

Следует отметить, что журналисты издания The Economist не указали источник своих данных.