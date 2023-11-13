В Риге на глазах женщины и детей убили ее гражданского мужа

В роковую ночь Анжела вызвала полицию, поскольку мужчина снова повел себя агрессивно - он колотил в дверь и попытался проникнуть в квартиру.

Полиция долго ехала, поэтому Анджела позвала на помощь соседку, но пришел другой сосед.

Гражданский муж напал на соседа и начал драться на глазах женщины, драка продолжилась и в их квартире. Это продолжалось до тех пор, пока Анжела не оторвала от детей агрессивного супруга, тогда прозвучало несколько выстрелов - около пяти.

"Я оборачиваюсь и вижу, что все залито кровью. Он умер тут же, на глазах у меня и двоих детей", - вспоминает Анжела.

В этот момент также прибыла полиция и задержала соседа, который рассказал, что пытался защититься и выстрелил мужчине в ногу. Однако два выстрела из пяти попали в ногу - остальные оказались в груди и животе.