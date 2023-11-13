В Риге на глазах женщины и детей убили ее гражданского мужа

Жительница Риги Анжела несколько лет жила в абьюзивных отношениях и родила детей от своего обидчика. Но год назад ссора с соседом закончилась фатально - мужчина был убит на глазах у женщины и ее детей, сообщает программа Bez Tabu.
В роковую ночь Анжела вызвала полицию, поскольку мужчина снова повел себя агрессивно - он колотил в дверь и попытался проникнуть в квартиру.
Полиция долго ехала, поэтому Анджела позвала на помощь соседку, но пришел другой сосед.
Гражданский муж напал на соседа и начал драться на глазах женщины, драка продолжилась и в их квартире. Это продолжалось до тех пор, пока Анжела не оторвала от детей агрессивного супруга, тогда прозвучало несколько выстрелов - около пяти.
"Я оборачиваюсь и вижу, что все залито кровью. Он умер тут же, на глазах у меня и двоих детей", - вспоминает Анжела.
В этот момент также прибыла полиция и задержала соседа, который рассказал, что пытался защититься и выстрелил мужчине в ногу. Однако два выстрела из пяти попали в ногу - остальные оказались в груди и животе.
После смерти гражданского мужа в конце прошлого года Анжела регулярно звонила в Госполицию, чтобы узнать о развитии уголовного дела, но правоохранители не спешили и заставляли ее ждать.
В октябре Анжела написала заявление и получила ответ, что уголовное дело прекращено. Также было указано, что она как свидетель не имеет права подавать заявления, представления, запросы и жалобы.
Адвокат Арманд Логинс, не имеющий отношения к делу, утверждает, что Анджела как законный представитель детей имеет право получить статус потерпевшей, поскольку убийство произошло на глазах у детей.
В полиции говорят, что ответственность соседа была оценена, он был задержан, и было проведено полное расследование. Он выполнил все требования, которые от него требовались как от владельца оружия - он защищался.
Журналистам Bez Tabu не удалось встретиться с соседом.
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